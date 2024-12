Harry Potter, Ralph Fiennes "elegge" il suo successore ideale nel ruolo di Voldemort nella serie tv

Ralph Fiennes ha dato pubblicamente la sua benedizione al collega che, a suo parere, lo dovrebbe sostituire nel ruolo di Voldemort nella serie su Harry Potter in preparazione. L'interprete del temibile villain ha incoronato suo successore ideale la star di Oppenheimer Cillian Murphy, corroborando le voci su un possibile ingaggio di Murphy che da qualche tempo circolano in rete.

"Cillian è un attore fantastico" ha detto Ralph Fiennes nel corso di un'intervista con Watch What Happens Live. "Il suggerimento è meraviglioso, vorrei davvero vedere Cillian nel ruolo."

Ralph Fiennes è apparso nel ruolo di Voldemort nel quarto film della saga di Harry Potter, Harry Potter e il calice di fuoco, per poi ricomparire in Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e in Harry Potter e i doni della morte 1 e 2. Prima dell'annuncio dell'arrivo di una serie reboot da parte di HBO, Fiennes aveva detto a Variety che avrebbe fatto certamente ritorno nel ruolo di Voldemort se glielo avessero chiesto.

Un casting ancora incerto

Ralph Fiennes è Voldemort in Harry Potter e il Calice di fuoco

Solo un mese fa Variety aveva indicato nel premio Oscar Mark Rylance un possibile candidato per il ruolo di Albus Silente nella serie reboot. Warner Bros. Television non ha ancora avviato i negoziati con l'attore, ma ci sarebbero stati contatti preliminare per saggiare il suo interesse e la sua disponibilità. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul casting dello show.

Anche se Ralph Fiennes non ha detto se tornerebbe o meno per lo show, sembra che non avrebbe problemi a tornare e lavorare con J.K. Rowling dopo che l'ha difesa pubblicamente contro gli attacchi di chi la critica per le sue posizioni transfobiche.

"J.K. Rowling ha scritto questi grandi libri sull'empowerment, sui bambini che scoprono se stessi come esseri umani", dichiarò l'attore nell'ottobre 2022 al New York Times. "Riguarda il modo in cui diventi un essere umano migliore, più forte e più moralmente centrato. Gli insulti che le sono stati rivolti sono disgustosi e spaventosi".