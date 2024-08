Harry Potter: Quidditch Champions, nel trailer del videogame una marea di rimandi alla saga cinematografica

L'ultimo trailer di Harry Potter: Quidditch Champions è perfetto per chi ama i film della saga di Harry Potter.

In uscita tra poco più di una settimana, Quidditch Champions sarà il primo videogioco dedicato al Quidditch dopo Harry Potter: Quidditch World Cup del 2003. Ora, per coloro che potrebbero essere indecisi (o che non hanno familiarità) con Quidditch Champions, l'editore WB Games ha deciso di svelare i legami con i film e i libri di Harry Potter.

Il nuovo filmato che anticipa il videogame presenta momenti iconici dei film di Harry Potter che sono stati ricreati appositamente per il gioco. Non solo personaggi come Harry Potter, Ron Weasely e Draco Malfoy possono essere utilizzati in Quidditch Champions, ma anche altri luoghi rappresentati nei film sono stati accuratamente realizzati.

Oltre alle pellicole, WB Games ha confermato di aver incluso anche luoghi che sono stati menzionati solo nei romanzi. Tutti questi aspetti familiari possono essere combinati con altri nuovi, in quanto i giocatori possono cercare di creare il proprio "Campione" unico e scalare i ranghi del Quidditch.

Come anticipato, Harry Potter: Quidditch Champions è quasi pronto e arriverà il 3 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. È in lavorazione anche una versione per Nintendo Switch del gioco, ma non arriverà prima del 2024. Inoltre, coloro che sono abbonati a PlayStation Plus possono aspettarsi di ottenere Quidditch Champions gratuitamente come parte del loro abbonamento a settembre.

Oltre a questo nuovo trailer di Quidditch Champions, è possibile consultare la sinossi ufficiale del gioco: "Il prossimo capitolo prende il volo! Immergiti nell'incantevole mondo del Quidditch giocando da solo o condividendo la magia con amici e familiari. Vola in cielo nei panni di una delle posizioni classiche: cacciatore, cercatore, portiere o battitore, ognuna con uno stile di gioco unico. Spicca il volo nelle leggendarie arene del Quidditch e nelle mappe che mostrano aree mai viste prima del mondo dei maghi".