Harry Potter, Cillian Murphy sarà Voldemort nella serie HBO? Il premio Oscar pone fine alle supposizioni

Per molti mesi si è parlato della possibilità che Cillian Murphy interpreti Voldemort, il villain della saga di Harry Potter, nella serie targata HBO tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling.

L'attore, durante una recente intervista, ha però voluto smentire in modo molto convinto tutte le ipotesi che sia lui l'erede di Ralph Fiennes, che ha interpretato l'iconico personaggio nei film.

Murphy chiarisce le indiscrezioni sul casting

Rispondendo alle domande di The Times, il premio Oscar Cillian Murphy ha chiarito definitivamente che non reciterà nello show nei panni di Voldemort: "Non lo sono assolutamente".

L'attore irlandese ha quindi aggiunto che non riesce a considerarsi una star e non ama troppo l'attenzione mediatica, situazione che gli ha causato qualche problema a causa delle potenziali indiscrezioni riguardante la sua presenza nel cast dello show. Cillian ha dichiarato: "Non è salutare se si inizia a credere a questa merda, e inoltre sono davvero negato, non sono in grado di essere una personalità. Sono una persona 'normale'".

Murphy, in precedenza, aveva ammesso di essere a conoscenza delle voci riguardanti un suo coinvolgimento grazie ai suoi figli che, di tanto in tanto, gli mostrano qualche titolo e notizia apparsa online. La star ha voluto ribadire: "Non ne so assolutamente nulla".

Il mistero sull'interprete di Voldemort

La star di Oppenheimer ha voluto poi ricordare che sarebbe difficile essere all'altezza di Ralph Fiennes, che ha interpretato il villain della storia sul grande schermo, considerando che il suo collega 'è una vera leggenda della recitazione'. Cillian ha infine sottolineato che augura il meglio a chi ha ottenuto la parte che sarà una presenza centrale nella storia, con alcune apparizioni già nella prima stagione.

I fan potrebbero, se i piani di HBO non dovessero subire cambiamenti, attendere fino al debutto dello show nel 2027 prima di scoprire chi ha raccolto il testimone da Fiennes. Proprio l'interprete originale di Voldemort aveva dichiarato, senza particolare esitazione, che sarebbe stato felice nel caso in cui Cillian Murphy avesse interpretato il mago malvagio nello show: "Lui è un attore fantastico e penso, in realtà, che sia un suggerimento davvero meraviglioso. Sarei completamente favorevole nei confronti di Cillian".