Harry Potter, Nicholas Hoult nel cast della serie HBO: il ruolo che interpreterà e quando lo vedremo

Un nuovo entusiasmante annuncio per il futuro della serie HBO di Harry Potter: Nicholas Hoult entra ufficialmente nel cast. L'attore britannico, che abbiamo visto nei panni del supercattivo Lex Luthor in Superman, sarà Gilderoy Lockhart nella seconda stagione dell'adattamento televisivo.

La notizia del casting arriva dopo le indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano indicato Hoult come possibile nuovo interprete di un importante personaggio della saga. Tra le ipotesi circolate con maggiore insistenza c'era anche quella di Lord Voldemort, ma il ruolo assegnato all'attore è invece quello del nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure di Hogwarts.

Kenneth Branagh in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Lockhart è un mago estremamente vanitoso e sicuro di sé, ossessionato dalla propria fama. La sua caratteristica più evidente è però il contrasto tra come si mostra al mondo e la realtà. Dietro il sorriso, il fascino e la sicurezza ostentata si nasconde infatti un personaggio molto meno competente di quanto voglia far credere.

Con Hoult, Gilderoy Lockhart avrà quindi un nuovo volto dopo l'interpretazione di Kenneth Branagh nel secondo film della saga cinematografica.

Il confronto con Branagh sarà inevitabile, ma, considerando i suoi trascorsi cinematografici e televisivi, Nicholas Hoult sembra una scelta quasi naturale: l'attore si è spesso trovato a interpretato personaggi caratterizzati da ego, arroganza e una certa ambiguità. Un esempio su tutti? Lo zar Pietro III di Russia nella serie Hulu The Great.

Come già anticipato, gli spettatori non avranno modo di vedere Hoult già nella prima stagione di Harry Potter, che debutterà nel periodo natalizio su HBO Max. Il primo ciclo di episodi adatterà infatti La Pietra Filosofale. Sarà la stagione 2 (che dovrebbe entrare in produzione nell'autunno 2026) a portare sul piccolo schermo gli eventi di Harry Potter e la Camera dei Segreti, e a introdurre Gilderoy Lockhart.

Chi farà parte del cast della serie su Harry Potter

Harry Potter. La prima foto dei tre protagonisti della serie HBO Max.

Nicholas Hoult si aggiunge a un cast già in parte annunciato, che, ricordiamo, sarà completamente diverso rispetto a quello reso celebre dai film. Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry Potter, mentre Alastair Stout e Arabella Stanton saranno rispettivamente Ron Weasley e Hermione Granger.

Tra gli altri nomi annunciati figurano Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, John Lithgow come Albus Silente, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Janet McTeer come Minerva McGrenitt.