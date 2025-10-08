Nicholas Hoult salta la reunion di X-Men al New York Comic Con: "Non posso camminare né volare"

La star della saga sui mutanti ha disertato l'appuntamento con il cast e i fan all'evento newyorchese a causa di un infortunio al ginocchio.

Nicholas Hoult non sarà alla reunion degli X-Men del prossimo New York Comic-Con in programma nel weekend, come aveva precedentemente annunciato. L'attore avrebbe dovuto partecipare insieme a James McAvoy e Elliot Page.

Atteso al panel nella giornata di domenica 12 ottobre, Hoult ha dovuto obbedire ai medici che gli hanno sconsigliato di volare durante la convalescenza in seguito ad un intervento chirurgico al ginocchio.

Nicholas Hoult conferma la sua assenza dal New York Comic-Con

Attraverso un videomessaggio condiviso sui canali social dell'evento, Nicholas Hoult si è scusato con i fan: "Mi dispiace tantissimo dirvi che questa volta non potrò unirmi a voi. Purtroppo ho subito un'operazione al ginocchio un paio di settimane fa e non posso ancora camminare né volare, quindi non riuscirò a esserci".

Nicholas Hoult alla Mostra del Cinema di Venezia 2019

Hoult è particolarmente dispiaciuto per la sua assenza: "Non vedevo davvero l'ora, mi dispiace. Spero che passiate un fantastico weekend e che ci vediamo presto, magari in un futuro vicino".

Nicholas Hoult e l'assenza alla reunion degli X-Men

La star ha interpretato Hank McCoy/Bestia avrebbe dovuto partecipare ad una reunion celebrativa del franchise degli X-Men al fianco dei colleghi James McAvoy (Professor Charles Xavier) e Elliot Page (Kitty Pride).

L'evento dell'Empire Stage è stato organizzato per approfondire alcune curiosità sul dietro le quinte dei film e sui personaggi. Tempo fa, l'attore aveva raccontato di essersi rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio giocando a basket, e aveva deciso di rimandare l'intervento chirurgico per completare il tour promozionale di Superman di James Gunn.

Inoltre, prima dell'intervento chirurgico, Nicholas Hoult ha terminato anche le riprese How to Rob a Bank, l'ultimo film di David Leitch. Hoult è conosciuto per aver recitato in film come A Single Man, About a Boy, Mad Max: Fury Road, La favorita, The Menu, Renfield, Nosferatu di Robert Eggers e il recente Superman, in cui interpreta Lex Luthor.