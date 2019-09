Harry Potter: J.K. Rowling conferma film o grandi novità in arrivo?

Harry Potter, novità o film in arrivo? J.K. Rowling ha condiviso un post criptico su Twitter, che sembrerebbe anticipare un annuncio che potrebbe arrivare a breve.

La creatrice del fantastico mondo magico di Harry Potter ha infatti pubblicato un tweet misterioso, con l'immagine stilizzata del marchio nero di Voldemort e un messaggio che fa pensare ad un nuovo progetto dedicato a Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: "Qualche volta l'oscurità arriva da luoghi inaspettati... #HarryPotter #CursedChild"

Dopo i rumors di ieri, che hanno annunciato un possibile nuovo film in arrivo di Harry Potter, e per giunta con alcuni membri del cast originale, ora anche J.K Rowling alimenta le voci con questo post palesemente riferito all'opera teatrale che ha contribuito a realizzare. Lo spettacolo teatrale è, ormai, in scena da qualche anno e ha ottenuto molto successo da parte della critica e dei fan, per cui le voci che vedono Warner Bros. pensare a un adattamento cinematografico sono molto verosimili.

Ovviamente, questo messaggio criptico di J.K. Rowling non assicura nulla sul ritorno di Harry Potter, anche perché si deve attendere la conferma ufficiale da parte della casa di distribuzione. Attendiamo con trepidazione, come se dovesse arrivare la nostra lettera da Hogwarts!