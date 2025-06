Harry Potter: Jason Isaacs condivide la sua reazione all'annuncio del suo erede nella parte di Lucius Malfoy

Nella giornata di ieri sono stati annunciati alcuni nuovi interpreti della serie di Harry Potter prodotta da HBO e Jason Isaacs ha condiviso sui social la sua reazione all'annuncio del nome del suo erede nel ruolo di Lucius Malfoy.

L'attore ha così scelto di affidare a Instagram e Twitter i suoi pensieri dopo aver scoperto che sarà Johnny Flynn a interpretare la parte.

La reazione di Isaacs

Jason Isaacs, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: "Ho appena sentito che il grandioso Johnny Flynn interpreterà il signor Malfoy nella nuova serie di HBO, ed è una notizia sensazionale per i fan di Harry Potter".

I due attori hanno recitato insieme nel 2021 nel film L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat.

L'interprete di Lucius Malfoy nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling ha aggiunto che Johnny è un attore, un musicista e una persona davvero brillante. Jason ha quindi rivolto un ironico consiglio all'amico e collega, ricordandogli di stare attento agli elfi.

Nella didascalia del post, l'attore ha inoltre sottolineato: "Abbi un po' di rispetto per chi è più vecchio di te e lascia i miei prodotti per i capelli nei cassetti per favore".

Su Twitter, invece, Isaacs ha poi ribadito: "Un attore fantastico, un uomo adorabile e, e questo mi crea irritazione, persino un musicista piuttosto brillante. Non avrei potuto passare il testimone con il serpente a qualcuno di migliore. Ma per favore, non fatelo cantare...".

Tra gli hashtag ha continuato la sua campagna contro gli elfi con un ironico #KillTheElfEarly.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il cast della serie

I protagonisti saranno Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton, che saranno i nuovi volti di Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger.

Tra gli interpreti anche Paapa Essiedu nei ruolo di Severus Piton, John Lithgow in quello di Albus Silente, Janet McTeer che vestirà i panni di Minerva McGranitt e Nick Frost che darà corpo a Rubeus Hagrid.

Le new entry nel cast annunciate ieri sono Katherine Parkinson nella parte di Molly Weasley, mentre Lox Pratt e Johnny Flynn interpreteranno rispettivamente i personaggi di Draco e Lucius Malfoy. Leo Earley sarà invece Seamus Finnigan, Alessia Leoni avrà il ruolo di Parvati Patil, e Sienna Moosah avrà la parte di Lavanda Brown.

I coniugi Dursley, Petunia e Vernon, avranno invece il volto di Bel Powley e Daniel Rigby, mentre Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell.