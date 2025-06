Harry Potter: ecco chi interpreterà Cornelius Caramell nella serie HBO

Un'altra pedina al suo posto. La serie su Harry Potter prodotta da HBO ha ingaggiato un altro personaggio chiave: si tratta del premio Tony e Oliver Bertie Carvel, chiamato a interpretare Cornelius Caramell, come riferisce Deadline.

L'attore affiancherà i giovanissimi Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton, nuovi volti di Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger, oltre a Paapa Essiedu nei ruolo di Severus Piton, John Lithgow in quello di Albus Silente, Janet McTeer che vestirà i panni di Minerva McGranitt e Nick Frost che darà corpo a Rubeus Hagrid.

Secondo Deadline Bertie Carvel darà vita al personaggio ricorrente del Ministro della Magia Cornelius Cramell, che nei film aveva il volto di Robert Hardy, apparso in quattro lungometraggi consecutivi a partire da Harry Potter e la camera dei segreti.

Cresce l'attesa per la serie

Attore teatrale affermato, Bertie Carvel è già legato ad HBO per quanto riguarda il prequel de il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms, dove apparirà nei panni del Principe Baelor Targaryen. È noto anche per aver interpretato Tony Blair nella serie Netflix The Crown e per aver ricoperto il ruolo da protagonista nella serie di Acorn TV e Channel 5 Dalgliesh.

HBO non ha ancora confermato l'ingaggio, rivelando in un comunicato: "Sappiamo che una serie di così alto profilo susciterà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo con la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi".

La serie di Harry Potter è stata descritta come un "adattamento fedele" degli amati libri di J.K. Rowling, che ne è produttrice esecutiva, pur continuando a suscitare polemiche per le sue posizioni controverse sull'universo transgender.

Francesca Gardiner sarà autrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie prodotta anche da Mark Mylod, che dirigerà vari episodi.