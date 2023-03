Harry Potter, Il signore degli anelli, Warner Bros sui progetti futuri: "Abbiamo appena iniziato a espanderci"

Nonostante lo sconcerto di una larga fetta di fan, Warner Bros. Discovery è intenzionata a estrarre quanto più possibile dalle sue proprietà nel prossimo futuro, a partire dalle saghe de Il Signore degli Anelli ed Harry Potter e naturalmente dal nuovo DC Universe. A consolidare quest'opinione cci ha pensato l'enorme successo del videogioco Hogwarts Legacy.

David Wenham in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

"La DC è un'enorme opportunità e due importanti elementi costitutivi sono ora in atto con il gruppo dirigente, Peter Safran e James Gunn, James ha respirato i fumetti da quando è nato, essenzialmente" ha dichiarato ieri il CFO di Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, durante un panel alla conferenza degli investitori di Morgan Stanley. "Abbiamo un grande leader creativo qui. E il secondo elemento costitutivo è l'approccio unitario dell'azienda, perché penso che si possa gestire un franchising solo se tutto è coordinato e il team lavora molto bene insieme. C'è un enorme livello di collaborazione e un processo decisionale congiunto su ciò che dovrebbe funzionare in tutto il franchise".

Ma la DC non è l'unico universo di proprietà della Warner Bros. su cui la leadership è interessata a capitalizzare: "Prendete Harry Potter come esempio, il mondo magico, il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con Hogwarts Legacy. Il suo lancio 12 anni dopo l'uscita dell'ultimo film mostra che ci sono così tante opportunità e stiamo appena iniziando ad espanderle. Abbiamo il nuovo tour di Harry Potter in arrivo a Tokyo a metà anno. Per farla breve, penso che questo approccio unitario e una grande leadership nelle singole unità di business, ma con la gestione coordinata del franchising, sia probabilmente una delle maggiori opportunità che l'azienda ha".

Quando avremo i nuovi film de Il Signore degli Anelli? Al riguardo Wiedenfels è stato evasivo, ma fiducioso, commentando: "Ci occuperemo di rivitalizzare parte di quell'iconico franchise molto presto, stiamo iniziando a fare progressi. È emozionante vedere come le persone entrano ed escono e come la comunità creativa stia abbracciando questa opportunità di lavorare con noi. Questo darà i suoi frutti, nel tempo".