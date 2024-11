Harry Potter: il gioco da tavolo Hogwarts Battle è in sconto su Amazon per il Black Friday 2024

Segnaliamo ai fan di Harry Potter che il gioco da tavolo Hogwarts Battle è attualmente in offerta su Amazon per il Black Friday 2024.

Il gioco da tavolo Harry Potter: Hogwarts Battle è attualmente in offerta su Amazon in occasione del Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 35,57€, con uno sconto del 5% sul prezzo più basso recente indicato (37,49€ ), e del 29% sul prezzo consigliato indicato (49,99€). Trovate tutti i dettagli relativi gioco da tavolo tematico in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Harry Potter: Hogwarts Battle, la magia della cooperazione in un gioco da avere

Entrate nel mondo magico come mai prima d'ora con Harry Potter: Hogwarts Battle, un gioco da tavolo cooperativo che porta l'incanto e la suspense della saga di J.K. Rowling direttamente in casa vostra. Con un'ambientazione che cattura l'atmosfera dei film e dei libri, questo gioco da tavolo vi permette di vestire i panni di Harry, Ron, Hermione o Neville in una lotta epica contro le forze oscure che minacciano Hogwarts.

Harry Potter, Ralph Fiennes: "Ecco perché ho indossato i collant nel ruolo di Voldemort"

Le minacce avanzano implacabili, i Malvagi complottano per conquistare il Mondo Magico, e spetterà a voi e ai vostri compagni di gioco collaborare per sventare il loro piano attraverso carte e abilità. Harry Potter: Hogwarts Battle vi porta in un'avventura immersiva, perfetta per gli appassionati di magia e strategia.