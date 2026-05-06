Harry Potter: la serie HBO ottiene ufficialmente il rinnovo per la stagione 2!

HBO ha confermato ufficialmente il rinnovo della serie Harry Potter che tornerà quindi con la stagione 2 probabilmente nel 2027.

Le riprese del secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di J.K. Rowling inizieranno in autunno, qualche settimana prima del debutto dell'adattamento per il piccolo schermo che arriverà a Natale in tutto il mondo.

La conferma del ritorno della serie

Lo sceneggiatore Jon Brown, già nel team di Succession, è stato promosso a co-showrunner accanto a Francesca Gardiner dopo essere stato uno degli autori degli episodi tratti da Harry Potter e la pietra filosofale.

Le riprese della prima stagione non sono ancora finite e gli ultimi ciak si svolgeranno tra un paio di settimane.

Casey Bloys, CEO di HBO e HBO Max Content, aveva rivelato a novembre che gli sceneggiatori avevano già iniziato a lavorare alla seconda stagione sottolineando che il progetto era di evitare che ci fosse una pausa troppo lunga nella produzione, considerando che i giovani protagonisti crescono in fretta.

Chi sono i protagonisti di Harry Potter

Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il nuovo Harry Potter negli episodi dello show tratto dai romanzi e, al suo fianco, ci sono i giovanissimi Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger.

Tra gli altri membri chiave del cast figurano Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner in quelli di Percy Weasley, Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Tra gli interpreti degli insegnanti di Hogwarts ci sono poi John Lithgow nei panni del preside Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt, Nick Frost nel ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid e Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Severus Piton.