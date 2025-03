Hans Zimmer ha detto no a Marvel: "Dopo Batman, Superman e Spider-Man volete darmi personaggi minori?"

Il compositore Premio Oscar ha rifiutato le proposte dei Marvel Studios per dedicarsi ad altri progetti e ha un consiglio per Star Wars

Il leggendario compositore Hans Zimmer ha recentemente rivelato perché ha deciso di non realizzare alcuna colonna sonora per i film dei Marvel Studios.

Durante una recente visita al podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz ha espresso la sua sorpresa per il fatto che il Marvel Cinematic Universe non abbia mai potuto contare sulle musiche del compositore cinque volte vincitore di un Grammy la colonna sonora di uno dei loro film.

"L'hanno fatto, ma il momento non era dei migliori", ha risposto Zimmer. "E davvero, onestamente, sto cercando altre cose in questo momento. Ho già fatto la mia tombola: ho fatto Batman, Superman, Spider-Man e Wonder Woman! Voglio dire, cosa volete che faccia, qualche personaggio minore?". E ha continuato: "È stato molto arrogante da parte mia dirlo, ma in realtà Kevin Feige mi ha detto: 'Hans, di cosa ti lamenti?'".

Il lavoro alla DC e una suggestione: "Reinventare Star Wars"

Batman v Superman: Dawn of Justice, un faccia a faccia tra Ben Affleck e Henry Cavill

Zimmer si è dilettato nello spazio dei supereroi nel corso della sua leggendaria carriera, firmando le colonne sonore della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, dei film su Superman, L'uomo d'acciaio e Batman v Superman di Zack Snyder e di Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield versus Jamie Foxx

Tuttavia, la cosa più vicina alla colonna sonora di un film Marvel è stata The Amazing Spider-Man 2 della Sony e X-Men: Dark Phoenix della Fox. Quello della Marvel non è l'unico franchise che Zimmer non è interessato a esplorare: nel podcast ha anche confermato che rinuncerebbe all'opportunità di scrivere anche per l'universo di Star Wars, citando il lavoro già consolidato e "magistrale" del collega John Williams.

"Penso che per quanto riguarda Star Wars, Ludwig [Göransson] stia facendo cose molto interessanti", ha detto Zimmer, riferendosi al compositore di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. "Quante cose interessanti vuoi inserire in questa cosa prima che cada a pezzi e non sia più Star Wars? Perché l'unico modo in cui mi vedrei lì è se avessi modo di reinventarlo".