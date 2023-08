Evanna Lynch star di Influenced!, commedia dark ispirata a Il ritratto di Dorian Gray

I fan di Harry Potter potranno rivedere Evanna Lynch sul grande schermo dopo la sua interpretazione di Luna Lovegood nella saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

L'attrice sarà infatti protagonista di Influenced!, una commedia ispirata a Il Ritratto di Dorian Gray.

La trama del progetto

In Influenced!, le cui riprese si svolgeranno nel 2024 nel Regno Unito e in Italia, l'attrice Evanna Lynch avrà la parte di Dora, che lavora nel campo della vendita dei prodotti di make up e si ritrova a diventare una delle influencer più famose al mondo.

Più Dora diventa spietata nel suo tentativo di ottenere la fama social più grottesca e distorta diventa la sua foto profilo sui social media.

La dichiarazione dell'attriced

L'attrice ha dichiarato: "Nick ha scritto uno script esilarante che mostra in modo vivido il lento degrado mentale e morale che accade quando una persona perde di vista il confine tra la realtà e una vita immaginaria filtrata. Con l'algoritmo sempre dieci passi in avanti, che prevede il nostro prossimo pensiero, Influenced! è la storia di una trappola quotidiana che nessuno di noi sembra in grado di evitare. Sono così entusiasta nell'interpretare Dora e aiutare a portare in vita questa storia interessante e minacciosa".

Nick Wild è autore della sceneggiatura del film e si occuperà della regia. Nel team della produzione ci saranno Djonny Chen di Silent D e Lamia Nayeb St Hilaire di Alchemy.