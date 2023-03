Harry Potter: Evanna Lynch difende J.K. Rowling, i fan le danno addosso

L'uscita di Hogwarts Legacy, videogame ambientato nel magico mondo nato dalla penna di J.K. Rowling, non ha fatto altro che riportare in auge le critiche mosse verso la scrittrice per via di numerosi post controversi nei confronti delle persone transgender. Sono state però molte le personalità ad averla difesa e la giovane Evanna Lynch, interprete di Luna Lovegood nella saga di Harry Potter, è una di queste.

Evanna Lynch per un servizio fotografico del film 'Harry Potter e l'Ordine della Fenice'

"Vorrei che le persone le concedessero più libertà e la ascoltassero. Le critiche feroci nei suoi confronti mi hanno molto sorpreso, soprattutto quando ha scritto l'articolo in cui ha rivelato l'esperienza negativa derivata dal suo primo matrimonio. Penso che la sua natura sia sempre stata quella di battersi per i membri più vulnerabili della società, ma il vero problema è che c'è un disaccordo di fondo su chi sia il più vulnerabile" ha dichiarato ai microfoni di The Telegraph.

Le recenti dichiarazioni di Evanna Lynch hanno però portato l'attrice a finire nuovamente sotto il mirino dei fan di Harry Potter. Un messaggio recita: "Quindi Evanna dice che dobbiamo mostrare compassione verso J.K. Rowling. La stessa compassione che lei ha mostrato nei confronti dei trans e delle comunità ebraiche":

Helena Bonham Carter difende JK Rowling e Johnny Depp: "Un mucchio di str...ate"

La giovane attrice ha voluto poi ricordare di come anche lei fosse stata gettata nel calderone delle critiche nel 2020 per averla difesa: "Sono stata molto ingenua quando venni trascinata in quella conversazione. Non sapevo nemmeno che ci fossero due visioni differenti. Ho compassione per entrambe le parti in causa. So come è stato essere un'adolescente che odiava il proprio corpo al punto da voler strisciare fuori dalla propria pelle, quindi ccomprendo le persone trans e non voglio aumentare il loro dolore".

J.K. Rowling, dal canto suo, ha sostenuto di essere stata profondamente fraintesa: "Non ho mai cercato di sconvolgere qualcuno. Tuttavia non ero a disagio nel scendere dal mio piedistallo".