Harry Potter e la pietra filosofale in TV stasera su Italia 1: le date della maratona dedicata a Hogwarts

Stasera su Italia 1 in prima serata torna in TV Harry Potter e la pietra filosofale, primo film della saga che inaugura la consueta maratona Mediaset: ecco le date di messa in onda degli altri capitoli.

È una tradizione ormai irrinunciabile di Mediaset, che la onora a partire da questa domenica 29 ottobre: stasera su Italia 1 infatti, alle 21:20, torna in TV Harry Potter e la pietra filosofale, che non è soltanto il primo film della saga ma è anche il capitolo che dà il via alla nuova maratona (la seconda nel 2023, la prima è andata in onda tra gennaio e marzo) in compagnia del celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling.

Le date della maratona

La nuova maratona di Harry Potter, salvo imprevisti e cambi improvvisi di palinsesto, andrà in onda, su Italia1 ogni domenica in prima serata, secondo il seguente calendario:

Harry Potter e La Camera dei Segreti - 5 novembre 2023

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban - 12 novembre 2023

Harry Potter e il Calice di Fuoco - 19 novembre 2023

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - 26 novembre 2023

Harry Potter e il Principe Mezzosangue - 3 dicembre 2023

Harry Potter e i Doni della Morte (Parte I) - 10 dicembre 2023

Harry Potter e i Doni della Morte (Parte II) - 17 dicembre 2023

Harry Potter e la pietra filosofale: la trama

Una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Adattamento del romanzo omonimo dell'autrice inglese, Harry Potter e la pietra filosofale racconta del primo anno di Harry nella scuola di magia di Hogwarts. Harry Potter è un ragazzino che sta per compiere undici anni e che ha vissuto per tutta la vita nel sottoscala degli zii. Proprio alla viglia del suo compleanno incomincia a ricevere strane lettere che però proprio gli zii gli tengono nascoste. Ma grazie al gigante Hagrid Harry scoprirà di essere figlio di maghi (morti in uno scontro con un altro mago, Voldemort) e che deve quindi andare a studiare alla scuola di Hogwarts per imparare ad usare i suoi poteri.

Il cast

Alan Rickman in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Diretto da Chris Columbus nel 2001, Harry Potter e la pietra filosofale ha lanciato le carriere dei suoi giovanissimi protagonisti Daniel Radcliffe (che è Harry Potter anche nei 7 sequel), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger).

Intorno a loro si muove un cast d'eccezione fatto di alcuni grandi nomi del cinema britannico e irlandese. C'è John Cleese (Nick-Quasi-Senza-Testa), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Warwick Davis (Filius Vitious), Richard Griffiths (Vernon Dursley) e Richard Harris (Albus Silente). E ancora Ian Hart (Quirinus Raptor), John Hurt (Garrick Olivander), Alan Rickman (Severus Piton), Fiona Shaw (Petunia Dursley), Maggie Smith (Minerva McGranitt) e Julie Walters (Molly Weasley).

Ritenuto da molti troppo simile al libro, e di conseguenza portatore di poche sorprese, eppure Harry Potter e la pietra filosofale riuscì a conquistare il grande pubblico, incassando ben 974.755.371 dollari in giro per il mondo nell'anno della sua uscita, strappando addirittura 3 candidature ai Premi Oscar (migliori costumi, migliore scenografia e miglior colonna sonora a John Williams) e addirittura 8 ai Bafta.