Harry Potter e la pietra filosofale: il retroscena sul look di Hermione che forse avete dimenticato

La saga di Harry Potter è pronta a tornare in onda da questa sera su Italia 1 con il primo film del franchise tratto dai libri di J. K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale.

Il film è in programma questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 21.20. Harry, Hermione e Ron saranno di nuovo al centro delle storie di Hogwarts, nel cuore dei fan da oltre vent'anni.

Il dettaglio nel look di Hermione Granger

Nei libri di J.K. Rowling il personaggio di Hermione Granger, migliore amica di Harry e Ron, è descritto con un look ben preciso: capelli castani molto crespi e denti anteriori piuttosto grandi.

Una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Nel primo film di Chris Columbus in onda stasera, si cercò di essere particolarmente fedeli alla descrizione di Rowling nel libro ma qualcosa andò storto. Se effettivamente i capelli furono resi voluminosi e crespi, particolarmente odiati da Emma Watson, le protesi dentali resero il lavoro più complicato. La soluzione venne abbandonata perché Emma Watson faticava a parlare.

L'unica scena di Emma Watson con le protesi dentali in Harry Potter

Proprio a causa di questo fastidioso dettaglio, l'unica sequenza in cui effettivamente Emma Watson indossa le protesi dentali per mostrare dei denti anteriori più grandi è l'ultima nel film ma la prima ad essere stata girata.

Si tratta della scena di Harry Potter e la pietra filosofale in cui Harry, Hermione e Ron salutano Hagrid dal treno in partenza per tornare a Londra. In seguito alle difficoltà riscontrate, venne presa la decisione di rimuoverle, come si può notare in tutte le altre scene del film.