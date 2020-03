Harry Potter e la camera dei segreti: stasera su Italia 1 il secondo film della saga

Continua la maratona di Mediaset dedicata al mago più famoso del mondo: stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Harry Potter e la camera dei segreti.

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, secondo film, ancora diretto da Chris Columbus, e secondo appuntamento con la maratona proposta dalle rete Mediaset. L'appuntamento di ieri sera con Harry Potter e la pietra filosofale ha garantito ottimi ascolti, come da attese: oltre 3 milioni di telespettatori per il 14.2% di share.

Tratto dal romanzo omonimo della saga creata da J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti ci riporta ad Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria, insieme ad Harry per il suo secondo anno scolastico. Come al solito dovrà affrontare i problemi che gli vengono dalla sua immensa popolarità; ma quest'anno un' insidia ben peggiore grava su Harry, i suoi amici e gli altri scolari: la leggendaria Camera dei Segreti, che si vuole costruita da uno dei fondatori della scuola con intenti piuttosto discutibili, è stata riaperta e il suo orribile ospite si aggira nottetempo nei corridoi di Hogwarts.

Arrivato a un anno di distanza dal primo capitolo, La camera dei segreti, più cupo, ha ottenuto un trattamento più benevolo da parte della critica, anche se, nonostante il favore del pubblico, con i suoi 878.979.634 dollari non è riuscito a battere nè gli incassi de La pietra filosofale, nè il numero di candidature ai vari premi.