Harry Potter e il calice di fuoco: una delle star ruppe le costole del regista durante le riprese

Durante la recente reunion di Harry Potter, James Phelps, ovvero l'interprete di Fred Weasley in Harry Potter e il calice di fuoco, ha raccontato un aneddoto relativo al giorno in cui ruppe le costole di Mike Newell durante le riprese della pellicola.

"Stavamo girando la scena in cui Fred e George non riescono ad entrare nel torneo Tre Maghi", ha spiegato James. "Avevamo delle parrucche e delle barbe finte e Mike ci disse: 'OK, penso che siate molto infastiditi l'uno dall'altro per quello che è successo, penso che dovreste litigare per questa scena'".

"'No, andiamo ragazzi, è una rissa', ha continuato il nostro regista che all'epoca era un uomo grassoccio di 60 anni e che si rammarica ancora oggi di quello che è accaduto in seguito." Ha continuato l'attore. "A quel punto si è tuffato su di me e mi ha detto, 'Così, dovete picchiarvi così.'"

Il regista di Harry Potter e il calice di fuoco a questo proposito ha dichiarato: "Ricordo di averlo afferrato per la vita e di averlo sbattuto qua e là... così facendo mi sono rotto un paio di costole. Da quel momento in poi è stata una vera e propria agonia, ma ovviamente mi ero coperto di ridicolo e quindi nessuno si sentiva in colpa o provava pietà per me."