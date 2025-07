Harry Potter: il nuovo maghetto e i Dursley in visita allo zoo di Londra nelle foto dal set

Approdano in rete le prime foto dal set della serie reboot di Harry Potter prodotta da HBO. La lavorazione dello show è attualmente in corso in Inghilterra e lo Zoo di Londra è diventato teatro dell'azione di alcuni ciak che mostrano il maghetto, interpretato da Dominic McLaughlin, in visita insieme alla famiglia Dursley.

Nei romanzi di J.K. Rowling, Harry viene accolto malvolentieri dagli zii Petunia e Vernon Dursley dopo la morte dei suoi genitori. Il ragazzo non viene trattato granché bene dalla coppia di babbani e dal figlio, il bullo Dudley Dursley, che nello show sarà interpretato da Amos Kitson.

Una serie fedele ai romanzi originali

Tra i primi dettagli sulla serie dedicata a Harry Potter diffusi nelle ultime ore sono trapelate anticipazioni sul numero di episodi che ogni stagione conterrà e sul contenuto della premiere, ma anche sull'iconico villain Voldemort. Il nuovo interprete che succederà a Ralph Fiennes sarebbe già stato ingaggiato, ma Warner bros. ha deciso di non svelare il nome fino all'uscita dello show nel 2027.

Sono stati annunciati, invece, i giovanissimi attori che interpreteranno Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley: rispettivamente, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout. Con loro ci saranno Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quelli di Neville Paciock, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Calì Patil, Sienna Moosah nei panni di Lavanda Brown e Amos Kitson in quelli di Dudley Dursley.

Il cast adulto di Harry Potter include John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu in quelli di Severus Piton, Nick Frost in veste di nuovo Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Raptor, Louise Brealey in qudlli di Madama Rolanda Hooch e Paul Whitehouse in quelli di panni di Argus Gazza.

A loro si uniranno Katherine Parkinson nei panni di Molly Weasley, Johnny Flynn nei panni di Lucius Malfoy, Bel Powley che interpreterà Petunia Dursley, Daniel Rigby sarà Vernon Dursley, Anton Lesser sarà Garrick Ollivander e Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell. Harry Potter: conosciamo Nick Frost nel ruolo di Hagrid nella prima immagine del personaggio dal set

Che cosa sappiamo riguardo alla trama della serie reboot?

Come ha anticipato HBO, la serie in arrivo sarà un adattamento fedele dell'amata saga di libri di Harry Potter, scritta dall'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. Il nuovo cast guiderà una nuova generazione di fan alla scoperta dell'amatissima saga. Ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici amati globalmente, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione in tutto il mondo.

Il responsabile della Warner Bros. TV, Channing Dungey, ha dichiarato lo scorso anno che la serie sarà "più approfondita di quanto si possa fare in un film di sole due ore... è proprio questo il motivo per cui stiamo intraprendendo questo viaggio."