Harry Potter: primo sguardo alla Sala Grande di Hogwarts nelle foto dal set della serie

In attesa dell'inizio delle riprese della serie reboot di Harry Potter, in Inghilterra fervono i preparativi e le maestranze sono impegnate nella costruzione dei set fisici. così, dopo aver dato uno sguardo al binario 9 e 3/4, ecco apparire le prime foto leaked della Sala Grande di Hogwarts, location chiave dei romanzi e dei film.

In realtà, le foto apparse in rete non mostrano granché, ma danno appena un'idea della maestosità della celebre location. Quel che è certo è che sono attualmente in corso enormi lavori di costruzione, e c'è chi si chiede se questi set, in futuro, non si trasformino in un'altra attrazione turistica per la Warner Bros. L'Harry Potter Studio Tour è proprio dietro l'angolo e ospita molti dei set e dei costumi presenti nella saga cinematografica.

Per Warner Bros. Discovery, il piano sembra essere quello di continuare a monetizzare il franchise, introducendolo allo stesso tempo a una nuova generazione di ragazzini, il tutto cercando di limitare i danni causati dalle posizioni impopolari di J.K. Rowling sulle persone transgender.

Le ultime novità sulla serie su Harry Potter

In arrivo su HBO nel corso del 2026, la serie reboot su Harry Potter vedrà protagonisti i giovanissimi Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). Ad affiancarli ci saranno Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Leo Earley in quello di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nei panni di Parvati Patil e Sienna Moosah in quelli di Lavanda Brown.

Il cast adulto comprende John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu avrà il ruolo di Severus Piton, Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid, Luke Thallon sarà Quirinus Quirrell, alias Professor Raptor, Paul Whitehouse si calerà nei panni di Argus Gazza, Katherine Parkinson sarà Molly Weasley, Johnny Flynn sarà Lucius Malfoy, Bel Powley interpreterà Petunia Dursley, Daniel Rigby sarà Vernon Dursley e Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell.

La serie sarà un adattamento fedele dei romanzi, nello specifico ogni stagione adatterà uno dei romanzi di J.K. Rowling, coinvolta in veste di produttrice esecutiva, insieme alla sceneggiatrice e showrunner Francesca Gardiner. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.