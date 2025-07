Harry Potter: svelati i dettagli sul numero di episodi e sul contenuto della premiere?

La produzione della serie reboot di Harry Potter ha preso il via e il primo sguardo ai personaggi del popolare maghetto e di Hagrid hanno già alimentato il dibattito tra i fan dei popolari romanzi di J.K. Rowling.

In precedenza è stato anticipato che HBO ha in programma di adattare un libro a stagione, ma poiché i giovani protagonisti della serie sono destinati a crescere in fretta e hanno molto più da raccontare rispetto ai film, il network ha un piano particolare per contrastare il loro invecchiamento che riguarda il numero di episodi di ogni stagione.

Il giovane cast della serie su Harry Potter

Come evitare che i protagonisti crescano troppo in fretta

Redanian Intelligence prevede che le stagioni 1 e 2 saranno composte da sei episodi ciascuna, con la possibilità che le stagioni future si espandano a 8 episodi per coprire le pagine extra. La lunghezza dei romanzi varia, infatti, dalle 223 alle 766 pagine.

Le riprese della prima stagione dureranno fino a maggio 2026, mentre le riprese della seconda stagione dovrebbero tenersi da luglio 2026 a maggio 2027. A complicare le cose ci sono le leggi sul lavoro minorile, che impongono ai bambini di rimanere sul set solo per un periodo di tempo limitato al giorno.

Nel sito web leggiamo, inoltre, che "il primo episodio si conclude con i giovani studenti e Hagrid che si avvicinano per la prima volta al castello di Hogwarts su una barca". Ciò significa che la première coprirà la vita di Harry con i Dursley, il momento in cui scopre di essere un mago, la sua prima visita a Diagon Alley e il viaggio sull'Hogwarts Express (dove incontra Ron e Hermione).

Che cosa sappiamo sul nuovo Voldemort

Tra le informazioni sulla serie in lavorazione sono stati diffusi alcuni spoiler sul personaggio di Voldemort. Secondo quanto anticipato, il villain apparirà in questa prima stagione sulla nuca del Professor Raptor, e presumibilmente in un flashback della notte in cui i genitori di Harry furono uccisi. Ancora non è stato svelato il nome che lo interpreterà, che però sarebbe già stato scelto, e che vedremo in vari episodi.

Tuttavia, "la HBO non ha intenzione di annunciare il suo casting e vuole tenerlo segreto fino alla messa in onda della stagione" sull'onda di quanto fatto dai film, quando il casting di Ralph Fiennes è stato annunciato solo al momento dell'uscita di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Sono stati annunciati, invece, i giovanissimi attori che interpreteranno Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley: rispettivamente, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout. Con loro ci saranno Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quelli di Neville Paciock, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Calì Patil, Sienna Moosah nei panni di Lavanda Brown e Amos Kitson in quelli di Dudley Dursley.

Il cast adulto di Harry Potter include John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu in quelli di Severus Piton, Nick Frost in veste di nuovo Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Raptor, Louise Brealey in qudlli di Madama Rolanda Hooch e Paul Whitehouse in quelli di panni di Argus Gazza.

A loro si uniranno Katherine Parkinson nei panni di Molly Weasley, Johnny Flynn nei panni di Lucius Malfoy, Bel Powley che interpreterà Petunia Dursley, Daniel Rigby sarà Vernon Dursley, Anton Lesser sarà Garrick Ollivander e Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell.

La serie su Harry Potter approderà su HBO nel 2027.