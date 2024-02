Sherlock Holmes, la star di Harry Potter David Thewlis nella serie Sherlock & Daughter

Sherlock Holmes è pronto ad essere interpretato da un nuovo attore. La star di Fargo e Harry Potter David Thewlis presterà il volto al leggendario detective di Baker Street nella serie mystery di The CW, Sherlock & Daughter.

The Lady: David Thewlis in una scena del film nel ruolo del marito di Aung San Suu Kyi

Secondo la descrizione, la serie pone Sherlock Holmes 'fuori dalla propria zona di comfort, misteriosamente incapace di investigare su un caso sinistro senza mettere a rischio la vita dei suoi più cari amici'. La sinossi spiega che ad un certo punto 'entra in scena la giovane americana Amelia (Blu Hunt). Dopo il misterioso omicidio di sua madre, scopre che il padre scomparso potrebbe essere il leggendario detective. Nonostante provenienze ed atteggiamenti completamente diversi, la coppia deve lavorare insieme per risolvere una cospirazione globale, l'omicidio della madre e scoprire se è davvero la figlia di Sherlock'.

Ritorno a Baker Street

Brad Schwartz, presidente di The CW Entertainment ha dichiarato:"The CW continua ad espandere la sua programmazione originale di serie con script e non, di alta qualità, basate su proprietà conosciute, che incoraggiano la visione condivisa tra generazioni di fan. Sherlock & Daughter porta il vincitore del premio al miglior attore al Festival di Cannes e nominato ai SAG, Golden Globe ed Emmy, David Thewlis, alla rete nel ruolo del rinomato detective Sherlock Holmes. L'intero cast e il team creativo hanno fatto un magnifico lavoro nel dare un nuovo twist ad un personaggio classico".

David Thewlis in un'immagine del film Mr. Nice

David Thewlis, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del professor Remus Lupin nella saga cinematografica di Harry Potter, è reduce dalla partecipazione a Enola Holmes 2 su Netflix e alla serie The Sandman.