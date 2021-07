Harry Potter, Daniel Radcliffe rivela il suo stunt più assurdo nella saga dei film

Daniel Radcliffe ha rivelato il suo stunt più incredibile nella saga dei film di Harry Potter e lo ha fatto a margine delle celebrazioni per i vent'anni di Harry Potter e la pietra filosofale, che usciva nelle sale globali nel 2001.

In occasione di un'intervista con Entertainment Tonight durante il tour promozionale dell'ultima stagione di Miracle Workers, il famoso volto di Harry Potter ha parlato di una sequenza girata durante la lavorazione di Harry Potter e il calice di fuoco. Relativamente alla sua pirotecnica caduta da un tetto, Daniel Radcliffe ha ricordato: "Mi hanno fatto fare lo stunt più folle che sia mai stato fatto. Ero attaccato a un cavo, ovviamente, ma ero anche in totale caduta libera. Ero terrorizzato perché mi avrebbero afferrato soltanto alla fine. Ero sicuro che ce l'avrei fatta! Tutti erano sicuri che ce l'avrei fatta, dopo settimane di lavoro con il reparto stunt. Alla fine, però, ero comunque terrorizzato!".

Per chi non ricordasse, Daniel Radcliffe sta riferendosi alla prima prova del Torneo Tremaghi, quella in cui Harry Potter affronta un drago sulla sua Firebolt. Il drago, però, riesce a liberarsi dalle catene e si getta all'inseguimento del maghetto, lo disarciona dalla scopa e lo costringe ad arrampicarsi su un tetto in modo tale da potersi salvare la vita.

Una scena del genere sarebbe stata semplice per un qualsiasi stunt. Pensare, però, che sia stata interpretata da un attore di 15 anni è davvero straordinario. La sequenza è stata ripetuta più volte e Daniel Radcliffe ha rivelato di non voler più girare scene del genere: "Ho capito che si trattava di una circostanza davvero speciale che vorrei non si ripetesse più nel corso della mia carriera!".

Recentemente, Daniel Radcliffe ha affermato che non sono ancora previste celebrazioni per il ventennale dell'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale.