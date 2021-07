Harry Potter e la pietra filosofale compie 20 anni, Daniel Radcliffe: "Ricordi a cui sono affezionato"

In occasione del ventennale dall'uscita in sala di Harry Potter e la pietra filosofale, Daniel Radcliffe ha definito il ricordo della lavorazione sul set come uno di quelli a cui è più affezionato.

Che ci crediate o no, sono trascorsi ben 20 anni dalla prima volta in cui Albus Silente, Rubeus Hagrid, Minerva McGranitt e Severus Piton sono apparsi su grande schermo! Il 2021 è l'anno in cui Harry Potter e la pietra filosofale festeggia il ventennale dalla sua uscita in sala e, per l'occasione, Daniel Radcliffe ha condiviso qualche ricordo.

Il trio si nasconde nell'insolito orto di Hagrid

Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight, l'attore di 31 anni ha riflettuto sull'impatto che Harry Potter e la pietra filosofale ha avuto sulla sua vita. Daniel Radcliffe ha raccontato: "Ricordo con particolare affetto tutte le scene in cui ho recitato insieme a David Thewlis e Gary Oldman. Sono persone davvero straordinarie! In quei momenti, durante la lavorazione del terzo e del quinto capitolo della saga, mi sono sentito davvero fortunato e ho iniziato a capire qualcosa in più sull'arte della recitazione".

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Harry Potter e la pietra filosofale è stato distribuito nei cinema statunitensi il 14 novembre 2001 e, al momento, non ci sono piani per eventuali reunion per celebrare l'anniversario: "Adesso mi trovo nella Repubblica Dominicana per girare un film e, nel corso dell'anno, avrò tantissime cose da fare. Di sicuro in qualche modo festeggeremo ma non so bene come! Mi spiace lasciarvi delusi!". Tra il 2001 e il 2011, il franchise di Harry Potter ha raccolto quasi 8 miliardi di dollari al box-office mondiale e ha coinvolto alcuni tra i maggiori attori del panorama cinematografico contemporaneo.

In occasione di un'intervista con PEOPLE, anche Tom Felton ha raccontato di aver dialogato con i suoi compagni di set sugli eventi trascorsi: "Oddio, sono trascorsi 20 anni da Harry Potter e sembrano tutti quanti gli stessi! Guardate Rupert, è uguale a com'era allora! Siamo esterrefatti e ci stupisce vedere che ancora oggi Harry Potter riesce a ottenere un successo clamoroso. Certo, all'idea dei 20 anni trascorsi ci sentiamo un po' tristi!".

A differenza di Rupert Grint, che si è dimostrato incerto sulla possibilità di tornare a interpretare Ron Weasley, Tom Felton morirebbe dalla voglia di dare nuovamente vita al volto di Draco Malfoy. L'attore ha affermato: "Interpreterei Draco Malfoy, Lucius o, volendo, anche il figlio di Draco! Morirei dalla voglia di interpretare di nuovo un qualsiasi membro della famiglia Malfoy!".