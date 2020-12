Harry Potter: Daniel Radcliffe ricorda il momento imbarazzante con una scimmia sul set

Daniel Radcliffe ha rivelato un momento della lavorazione di Harry Potter e la Camera dei Segreti che lo ha turbato a causa di una scimmia che era presente sul set. L'attore ha raggiunto la fama globale grazie al celebre franchise a cui ha dato vita J.K. Rowling e, nel corso della sua carriera attoriale, ha realizzato anche numerosi prodotti che hanno alimentato un'immagine molto lontana da quella del maghetto tutto scuola e avventure.

In occasione di un episodio di Hot Ones, Daniel Radcliffe ha raccontato un episodio che lo ha decisamente turbato. Come riporta US Weekly, l'attore si è soffermato sulla lavorazione di una sequenza di Harry Potter e la camera dei segreti in cui la Professoressa Minerva McGranitt insegnava agli studenti a trasfigurare gli animali. Il ricordo di Radcliffe è legato alla presenza di una scimmia sul set intenta ad un atto in autoerotismo. Eh sì, avete letto bene: Daniel Radcliffe ha visto una scimmia masturbarsi sul set di Harry Potter e la Camera dei Segreti. L'attore ha ricordato: "Quella volta sul set erano presenti circa 60 animali. La cosa che mi ha colpito è che, a un certo punto, ho visto una scimmietta chiusa in una gabbia e dedita alla masturbazione. Per carità, una volta un pipistrello ha fatto la pipì addosso a Rupert Grint. Quindi, ecco, non posso lamentarmi".

Daniel Radcliffe si è anche soffermato sulle migliori e le peggiori pietanze mangiate sul set. A detta dell'interprete: "Ero un ragazzino di 11-12 anni. Uscivo pazzo per bacon, uova fritte, fagioli e salsicce. Mangiare robe del genere per giorni e giorni e giorni non poteva che riempirmi di gioia. Le colazioni sono stati i momenti migliori, senza dubbio". Il premio al peggior cibo, invece, va all'algabranchia mangiata in occasione delle riprese di Harry Potter e il Calice di Fuoco: "Durante la terza o quarta volta che rifacevo quella stessa scena mi chiedevo quante altre volte dovessi mangiare quella cosa".

Daniel Radcliffe svela retroscena sui film di Harry Potter mangiando alette di pollo piccanti

Recentemente, anche Tom Felton ha commentato in diretta Instagram il suo primo rewatch di Harry Potter e la Pietra Filosofale degli ultimi 20 anni. Scherzando, l'interprete di Draco Malfoy ha ironizzato sulla colonna sonora del film e ha detto: "Sì, si tratta di un prodotto con un buon potenziale".