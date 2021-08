Harry Potter, Daniel Radcliffe: "All'epoca del primo film, conoscevo solo un attore"

Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Late Show con Stephen Colbert, Daniel Radcliffe si è lasciato andare a una serie di rivelazioni importanti. L'attore, infatti, ha ammesso che, all'epoca della lavorazione di Harry Potter e la pietra filosofale, non conosceva nemmeno un membro del cast da sogno del film.

Come riportato da Yahoo!Life, Daniel Radcliffe aveva soltanto 12 anni quando Harry Potter e la pietra filosofale ebbe la sua anteprima mondiale. Adesso, è trascorso tempo sufficiente per consentire a Radcliffe di comprendere a pieno quanto sia stato fortunato a lavorare in quel franchise e a collaborare con alcuni tra i migliori attori di tutti i tempi. L'interprete ha dichiarato: "Beh, adesso sono molto più consapevole rispetto a quando avevo 10 anni. All'epoca non ero emozionato all'idea di lavorare con nessuno di quegli attori. Poi ho conosciuto Gary Oldman durante le riprese del terzo capitolo. Ero più consapevole della mia professione ed ero più grande. Lui mi attirava tantissimo!".

Daniel Radcliffe ha continuato: "Non so, è davvero strano lavorare con personaggi del genere all'età di 9 anni. Ti rendi conto di quanto accaduto soltanto tempo dopo!". L'interprete ha anche raccontato il primo incontro con Maggie Smith, durante le riprese dell'adattamento di David Copperfield realizzato per BBC: "Maggie Smith mi ha raccomandato per interpretare Harry Potter. Grazie a lei sono finito nel film. Io non sapevo chi fosse ma, ovviamente, i miei genitori erano estasiati all'idea che io potessi lavorare con lei!".

L'attore ha proseguito: "E lei è stata fin da subito elegante e gentile al punto tale da dirmi: 'Oh, non essere ridicolo! Chiamami pure Maggie'". Ecco, immaginate di chiamare Maggie Smith soltanto per nome su suo invito! Wow, lei sì che è un'attrice da stimare e rispettare!