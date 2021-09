Harry Potter: Daniel Radcliffe fa chiarezza sul numero di bacchette rotte sul set

In occasione di un video promozionale di Miracle Workers girato per Variety, Daniel Radcliffe ha fatto chiarezza sul numero di bacchette che ha rotto durante le riprese del franchise di Harry Potter.

Come riportato da Cinema Blend, i fan sono interessati ai film in sé ma soprattutto alla storia di quanto avviene dietro le quinte. Leggenda vuole che, durante le riprese del franchise di Harry Potter, Daniel Radcliffe abbia rotto circa 60 bacchette. A intervenire su questo aneddoto è stato l'attore stesso che, nel corso di un video registrato per Vanity Fair, ha raccontato: "Spesso su Twitter gira una voce secondo cui ho rotto più di 60 bacchette sul set di Harry Potter. Beh sì, ne avrò rotta qualcuna. Probabilmente saranno state 12 le bacchette rotte ma non 60, assolutamente non 60! Al massimo 20".

Secondo Daniel Radcliffe, inoltre, lui non è stato l'unico a rompere un numero imprecisato di bacchette ma ciò sarebbe accaduto anche ad altri interpreti. La media di bacchette rotte da Daniel Radcliffe per film, comunque, è di circa 2. In fin dei conti, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio!

Per definizione, le bacchette non sono gli oggetti più resistenti che esistano. Per questo motivo, è normale che, durante le riprese, gli attori ne abbiano rotta qualcuna più del dovuto. Senza dubbio, considerato l'elevato budget dei singoli film del franchise, il reparto produttivo avrà realizzato un numero consono di bacchette in modo tale da permettere a persone poco attente come Daniel Radcliffe di romperne casualmente un numero elevato senza provocare danni effettivi alle riprese.