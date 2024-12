Harry Potter: la competizione di pasticceri condotta dai gemelli Weasley arriva su Food Network

Le emozioni di Harry Potter rivivono in una... gara di torte. Da stasera, 19 dicembre, alle ore 22:00 è in arrivo Harry Potter: I maghi delle torte, competizione culinaria che ci farà compagnia ogni giovedì alle 22:00 su Food Network canale 33.

James e Oliver Phelps, che hanno interpretato i mitici gemelli Fred e George Weasley, saranno i padroni di casa, mentre il ruolo dei giudici sarà affidato agli chef Carla Hall e Jozef Youssef. Nel corso delle 6 puntate, registrate sui set originali dei film di Harry Potter nei Warner Bros. Studios Leavesden di Londra, faranno la loro comparsa anche ospiti speciali quali Warwick Davis, il professor Filius Vitious nella saga, Evanna Lynch, ovvero Luna Lovegood, e Bonnie Wright, che ha vestito i panni di Ginny Weasley. Oltre a valutare le opere dei concorrenti, condivideranno curiosità e aneddoti sui film.

Harry Potter: I maghi delle torte celebra l'universo targato Harry Potter in chiave inedita. Nove squadre di pasticceri professionisti e cake designer si sfideranno per realizzare deliziosi capolavori ispirati alla saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Nel corso della gara, dovranno progettare creazioni sorprendenti in grado non solo di stuzzicare le papille gustative, ma anche di lasciare tutti a bocca aperta.

Il mondo di Harry Potter diventa dolcissimo

Il concorso per pasticceri televisivo ci aiuterà nel revival della mitica saga di J.K. Rowking in vista dell'arrivo di una nuova serie tv basata sui romanzi, attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

I fan potranno rivivere il meglio della saga non solo attraverso la presenza degli attori, i loro racconti e le prove a tema, ma anche e soprattutto grazie all'ambientazione: a fare da sfondo alla gara, infatti, saranno i Warner Bros. Studios Leavesden di Londra e l'attrazione al loro interno Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter, ovvero alcuni dei set originali dove il viaggio del maghetto ha preso vita sul grande schermo. I concorrenti in gara, quindi, avranno l'opportunità unica di presentare le loro creazioni in luoghi iconici come il Binario 9¾, la Sala Grande, la Banca dei Maghi Gringott, Diagon Alley, la Foresta Proibita e altri ancora.

Un gruppo di fortunati fan fungerà da pubblico e potrà assaggiare alcune delle preparazioni realizzate dai concorrenti. Al termine delle puntate, la squadra vincente si aggiudicherà la prima Coppa dei Maghi della Pasticceria e avrà l'opportunità di apparire nel nuovo libro di cucina targato Harry Potter.