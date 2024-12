Harry Potter, Tom Felton guida la reunion del cast: ecco il selfie

Mini-reunion a Hogwarts per Tom Felton e altri colleghi del franchise di Harry Potter, con un selfie scattato per immortalare l'evento. Noto in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy, Tom Felton ha pubblicato la foto sul proprio profilo Instagram.

"Selfie dal mondo magico" è la scritta che accompagna l'immagine pubblicata da Felton sul proprio account, in cui sfoggia la sciarpa di Serpeverde, circondato da alcuni interpreti di streghe e maghi che hanno partecipato alla saga.

Foto di gruppo

Tra i compagni di Felton che hanno partecipato allo scatto ci sono Devon Murray (Seamus Finnigan), Scarlett Hefner (Pansy Parkinson), Stanislav Yanevski (Viktor Krum) e Louis Cordice (Blaise Zebini). Nella foto sono presenti anche altri attori che non hanno interpretato studenti di Hogwarts.

Insieme a Felton compaiono anche Natalia Tena (Ninfador Tonks), Jamie Campbell Bower (Gellert Grindelwald), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Predrag Bjelac (Igor Karkaroff). Il gruppo stava partecipando all'evento per fan Enter Wizarding World 2 Convention a Parigi.

Presenza social

Tom Felton è famoso per condividere diversi momenti con i colleghi e i fan sui social, come accadde ad agosto quando aveva posato con Matthew Lewis, che nei film di Harry Potter interpreta Neville Paciock.

Il cast principale della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling e composto da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) è tornato insieme nella reunion di Harry Potter uscita in Italia su Sky nel 2022, riflettendo sull'esperienza decennale sul set dal 2001 al 2011.