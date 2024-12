Harry Potter: il Cluedo dal mondo di J.K. Rowling in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Harry Potter possono attualmente trovare, scontato, il Cluedo dal mondo del piccolo mago in questione.

Il Cluedo di Harry Potter, firmato Hasbro Gaming, è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 39,99€, con uno sconto del 7% sul prezzo consigliato indicato (42,99€). Tutti i dettagli relativi al gioco da tavolo sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il Cluedo di Harry Potter è venduto e spedito da Amazon.

Il Cluedo di Harry Potter: L'indagine Magica che trasporta a Hogwarts

Il Cluedo dal mondo di Harry Potter trasforma il mistero in una sfida incantata ambientata nella leggendaria scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Una sparizione inquietante ha sconvolto gli studenti: chi è il colpevole? Con quale incantesimo ha agito? E in quale angolo oscuro del castello si è consumato il misfatto?

Scegliete tra Harry, Hermione, Ron, Ginny, Luna o Neville e lanciatevi in un'indagine avvincente. Il tabellone può cambiare a ogni turno, svelando passaggi segreti e porte nascoste, con anche il Marchio Nero come possibilità di uscita. Un'avventura strategica ricca di colpi di scena, perfetta per famiglie, amici e tutti i fan di Harry Potter. Chi riuscirà a risolvere il mistero prima degli altri? Solo la vera astuzia porterà alla vittoria... e alla gloria con la giusta formulazione.