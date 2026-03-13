Bond 26: Cillian Murphy e Barry Keoghan svelano se vorrebbero essere coinvolti

Il prossimo film con protagonista l'agente 007 non ha ancora ufficialmente un protagonista e le star di Peaky Blinders, Cillian Murphy e Barry Keoghan, hanno ora rivelato se vogliono essere coinvolti.

A scrivere la sceneggiatura della prossima avventura di James Bond sarà infatti Steven Knight, autore dello show cult e del progetto sequel.

Da Peaky Blinders a James Bond?

Durante un'intervista rilasciata a Extra TV, le due star di Peaky Blinders: The Immortal Man hanno svelato se valuterebbero l'opportunità di un'apparizione nel ventiseiesimo film con protagonista l'agente segreto.

Barry Keoghan ha dichiarato: "Non penso interpreterei Bond. Si tratta di un tale ruolo che richiede, sapete, certe caratteristiche". L'attore ha aggiunto: "Non penso interpreterei proprio l'agente 007, ma mi piacerebbe arrivare e interpretare il villain. Tanto per dire".

Cillian Murphy ha ironizzato sulla risposta dell'amico e collega sostenendo: "Quello è il titolo delle prossime notizie!".

Il premio Oscar, invece, ha spiegato perché i fan non devono attendersi un suo coinvolgimento nel progetto: "Sono un po' impegnato".

Cosa sappiamo del ritorno dell'agente 007

Il prossimo film di James Bond è attualmente in fase di sviluppo e alla regia sarà impegnato Denis Villeneuve. Il casting è ancora in corso e tra i nomi emersi come possibile erede di Daniel Craig ci sono quelli di Callum Turner (che sembra davvero vicino a ottenere l'iconico ruolo, come riportano le recenti indiscrezioni), Jacob Elordi e Tom Holland.

Attualmente il film dovrebbe arrivare nei cinema nel 2028, mentre le riprese potrebbero già iniziare entro la fine del 2026 o, al massimo, all'inizio del 2027.

I fan dell'agente britannico non possono quindi che attendere per scoprire chi otterrà l'iconico ruolo e se Keoghan verrà accontentato e apparirà con una parte da villain!