Harry Potter e il calice di fuoco: chi ha ucciso il personaggio di Robert Pattinson? La parola agli avvocati

Nel corso di Harry Potter e il calice di fuoco conosciamo meglio il personaggio di Cedric Diggory interpretato da Robert Pattinson, che però muore alla fine del film. Ma chi è il responsabile della sua morte?

Anche se i fan ricorderanno che Peter Minus (Timothy Spall) ha lanciato la maledizione mortale sul giovane studente di Hogwarts per ordine di Voldemort (Ralph Fiennes), quanta responsabilità legale dovrebbe avere la stessa Hogwarts?

Questa è la domanda che si è posto un utente di TikTok. Nel video, due avvocati discutono se Hogwarts debba essere ritenuta responsabile per la morte di Diggory, e sembrano giungere a conclusioni diverse basandosi sulla legge babbana.

Robert Pattinson è Cedric Diggory

Hogwarts può essere ritenuta colpevole?

Mentre uno suggerisce che la scuola di magia e stregoneria dovrebbe avere qualche responsabilità legale nel caso, l'altro sembra pensare che Diggory abbia rinunciato ai suoi diritti quando ha messo il suo nome nel calice.

Sebbene il dibattito sia frivolo e sicuramente fatto in modo un po' ironico, la domanda in sé è piuttosto intrigante. Uno dei partecipanti ha fatto notare, per esempio, che Cedric ha 17 anni in Harry Potter e il calice di fuoco, il che lo rende un adulto nel mondo di J.K. Rowling. Nel frattempo, l'altro avvocato ha fatto notare che la negligenza di Hogwarts e delle altre scuole potrebbe prevalere su questo dato, indipendentemente dal fatto che lo studente abbia rinunciato ai suoi diritti partecipando al torneo.

Naturalmente, dal momento che il mondo magico del franchise di Harry Potter ha le sue forze di polizia e il suo sistema legale, possiamo presumere che le leggi della nostra società non abbiano molta influenza sulla possibilità che qualcuno venga accusato o citato in giudizio in seguito alla morte di Cedric Diggory.