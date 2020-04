Harry Potter at Home: J.K. Rowling e l'iniziativa a tema per combattere la noia

La scrittrice J.K. Rowling ha lanciato Harry Potter at Home: un'iniziativa dedicata interamente alla saga per combattere le noia e la solitudine da quarantena con incantesimi e magie.

"Vi portiamo Hogwarts a casa" recita la pagina introduttiva della nuova sezione sul sito Wizarding World che prosegue spiegando "Benvenuti al centro Harry Potter At Home, dove troverete delle magiche sorprese in grado di tenervi occupati in questo periodo - inclusi degli speciali contributi da parte di Bloomsbury e Scholastic [casa editrice inglese della saga], ingegnosi e magici video fai-da-te (mostra ai tuoi amici come disegnare uno Snaso!), divertenti articoli, quiz, puzzle e tanto altro per coloro che si sono appena avvicinati alla saga, ma anche per chi è da lungo tempo un membro del Mondo Magico. Stiamo lanciando un incantesimo contro la noia!"

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

I destinatari dell'iniziativa non sono solo i fan di lunga data del maghetto, dunque, ma tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie costretti a casa dall'attuale situazione, come afferma anche la stessa autrice su Twitter: "Genitori, insegnanti e tutti coloro che si occupano di intrattenere e mantenere occupati i ragazzi durante la quarantena potrebbero beneficiare di un po' di magia... Per questo sono entusiasta di lanciare harrypotterathome.com".

Qui in Italia, è stato proprio Harry a tenerci compagnia nelle ultime settimane con i primi sei film della saga cinematografica, in onda ogni lunedì e martedì sera su Italia 1, e continuerà a farlo anche la prossima con gli ultimi due capitoli: Harry Potter e I Doni della Morte pt. 1 e 2.