Harry Potter, Anthony Mackie critica la mancanza di diversità nel franchise: 'Harry non ha un solo amico nero'

Il protagonista di Captain America: Brave New World Anthony Mackie ha criticato i franchise cinematografici di Harry Potter e Il signore degli anelli per la sua mancanza di diversità nel casting, lamentando l'assenza di attori neri nella serie di film fantasy.

Parlando con Inverse, l'interprete di Sam Wilson/Falcon nell'MCU ha criticato le mancanze di Harry Potter e per quanto riguarda la rappresentazione, questione sollevata da molti critici sin dall'esordio della serie nel 2001. Secondo Anthony Mackie, i film avrebbero funzionato maggiormente mostrando giovani attori neri nei panni di personaggi integrati in quel mondo. "Harry Potter non aveva fottuti amici neri. Frodo ha attraversato l'intero universo e non ha mai incontrato un tizio di nero. Voglio vedere Frodo nel ghetto, se mai farò Saturday Night Live farò questa gag", ha detto Mackie.

Harry Potter troppo bianco?

Basata sui romanzi di J.K. Rowling, la serie di film di Harry Potter è stata spesso criticata per non aver presentato abbastanza personaggi neri e minoranze durante la sua lunga durata. Le star nere più importanti nei film di Harry Potter sono state George Harris, che interpretava il mago purosangue Kingsley Shacklebolt, e Alfred Enoch, che interpretava Dean Thomas, uno studente di Grifondoro alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Tuttavia, quelli di Harris ed Enoch erano personaggi minori con pochi dialoghi. Inoltre, i film e i libri sono stati accusati di gestire in modo improprio culture non caucasiche, oltre a perpetuare alcuni stereotipi con i pochi personaggi di colore che presentavano.

Consapevoli di queste critiche, i produttori di Harry Potter sperano di "sistemare le cose" attraverso l'imminente serie per il servizio di streaming Max, che adatterà tutti i libri omonimi di Rowling per il piccolo schermo. Secondo quanto riferito, il reboot televisivo di Harry Potter mira ad avere più persone di colore nel cast, così come nella stanza degli sceneggiatori. L'insider del settore Jeff Sneider ha affermato nel corso del podcast Hot Mic che le persone dietro le quinte starebbero facendo uno "sforzo concertato" per correggere il problema. La serie di Harry Potter ha ricevuto un ordine di 10 anni da Max lo scorso aprile.