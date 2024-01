Harry Potter: su Amazon il meraviglioso set LEGO del Baule del Quidditch è sceso di prezzo

Andando per un secondo oltre lo stesso Harry Potter e le vicende personali che lo vedono crescere nel corso dell'omonima saga letteraria e cinematografica, a incantare i fan di sempre ci ha pure pensato il mondo in cui vediamo muoversi il maghetto occhialuto. Questo è caratterizzato da una particolarissima creatività generale che ne ha trasformato la lettura e percezione, generando dei veri e propri modelli pop che negli anni non sono mai stati del tutto dimenticati, ma anzi citati pure in altri medium.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il set LEGO Harry Potter Baule del Quidditch che ricostruisce gli elementi salienti di questo sport magico trasportandoli a casa vostra, a un prezzo ribassato? Avete capito bene, sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 59,90€, con uno sconto del 14% sul prezzo segnalato in precedenza. Se siete interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO imperdibile per i fan di Harry Potter

Su Amazon il set LEGO Harry Potter del Baule del Quidditch viene così descritto e introdotto: "Con il set LEGO Harry Potter Baule del Quidditch, i fan del famoso mago possono giocare da soli o sfidare un amico in 3 diverse partite di quidditch, per vincere la Coppa delle Case di Hogwarts. All'interno è presente il campo da gioco, con gli stendardi delle Case di Hogwarts e tutto il necessario per disputare partite. I giovani maghi e le giovani streghe possono partecipare a 3 giochi: lanciare la pluffa attraverso gli anelli della porta, scagliare i bolidi contro il battitore e conquistare il boccino d'oro. Include 4 minifigure LEGO: Harry Potter, Draco Malfoy, Cedric Diggory e Cho Chang, più 10 teste extra (6 diverse tonalità di pelle) e 10 acconciature, con cui creare giocatori unici, e accessori originali di Harry Potter, come un boccino d'oro, una pluffa, 2 scope, 2 bolidi, 2 mazze e un trofeo della casa, che i bambini possono usare per festeggiare la vittoria".

Se anche voi siete fan di Harry Potter e del Quidditch, non lasciatevi scappare un set LEGO come questo.