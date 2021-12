Harry Potter 20th Anniversary: perché J.K. Rowling non ha partecipato alla reunion?

Ecco il motivo per cui J.K. Rowling non ha preso parte ad Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

J.K. Rowling mancherà all'appello a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Per quale motivo? A spiegare l'assenza dell'autrice dalle celebrazioni relative al ventesimo anniversario della distribuzione cinematografica di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato Entertainment Weekly.

L'invito per prendere parte a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è stato esteso anche a J.K. Rowling ma il suo team ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni rilasciate dall'autrice nel 2019. Per questo motivo, a detta della rivista online, la partecipazione della Rowling è stata considerata non necessaria dal suo team.

Secondo alcune risorse vicine alla scrittrice, le sue dichiarazioni relative al mondo trans non avrebbero giocato alcun ruolo nella sua mancata partecipazione alla reunion relativa al ventesimo anniversario della distribuzione cinematografica del primo capitolo delle avventure di Harry Potter.

La Rowling rimane una figura polarizzante. La scrittrice ha assicurato in passato di non essere transfobica e ha dichiarato: "Le vite dei trans contano" e "I diritti dei trans sono diritti umani", ma, negli anni a venire, ha diffuso ideologia e retorica che sono state collegate al movimento TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminists), che spesso sostiene la posizione che le donne trans non sono donne.

Le organizzazioni LGBTQ, tra cui GLAAD e il Trevor Project, hanno condannato tale discorso. Diversi attori di Harry Potter, tra cui Radcliffe, Watson e Eddie Redmayne hanno espresso il loro sostegno alla comunità trans. Nel frattempo, diversi siti di Harry Potter che sono diventati aggregatori di comunità per i suoi fan hanno preso le distanze dalla Rowling alla luce delle opinioni che ha espresso.

A quanto pare, anche i filmati d'archivio che hanno J.K. Rowling per protagonista sono stati usati con parsimonia durante le riprese della reunion. Oltre a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, ad aver preso parte allo speciale sono stati anche Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Evanna Lynch, James and Oliver Phelps, Alfred Enoch, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Mark Williams, Ian Hart, Toby Jones, Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell e David Yates.