Harry e Meghan, la storia: l'incontro, il matrimonio, i figli

Ripercorriamo la storia d'amore di Harry e Meghan: dal loro primo incontro fino all'annuncio della seconda gravidanza dell'attrice statunitense e alla nascita della bambina, avvenuta lo scorso giugno. La coppia, a quanto pare, è stata presentata da un'amica in comune, la cui identità è rimasta anonima poiché i reali ne hanno voluto tutelare la privacy.

Il loro primo incontro, come ammesso da entrambi, è stato una sorta di incontro al buio, orchestrato dalla loro amica in comune. Qualche settimana dopo il Principe Harry ha invitato Meghan Markle ad andare in vacanza con lui in Botswana. L'attrice e il giovane reale hanno passato insieme cinque giorni fantastici che hanno anche rappresentato la loro prima occasione di vera intimità.

Nel novembre del 2016 Harry ha ammesso dinanzi al mondo intero di frequentare la Markle e il 27 novembre 2017, attraverso un annuncio pubblicato sull'account social della Clarence House del principe Carlo, è stata ufficialmente divulgata la notizia tanto attesa. Meghan e il principe, in seguito, si sono fidanzati e hanno celebrato il loro matrimonio il 19 maggio 2018.

Il matrimonio reale della coppia ha rappresentato un cambiamento storico nella monarchia britannica visto che all'altare si sono uniti, per la prima volta, un principe e un'attrice, divorziata e "bi-razziale". La regina Elisabetta, come da antica tradizione, ha dato il suo consenso formale tramite l'Instrument of Consent, un documento ufficiale a cui la sovrana si attiene prima di ogni celebrazione di un matrimonio reale.

Nell'ottobre del 2018 Harry e Meghan hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio: Archie Harrison, nato il 6 maggio 2019. A gennaio 2020 i due hanno dichiarato di voler fare un passo indietro come membri della famiglia reale, lasciando il Regno Unito per andare a vivere in Canada per poi trasferirsi, in seguito, in California.

Lo scorso novembre Meghan, tramite un articolo del New York Times, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo mentre, il 14 febbraio di quest'anno, i due hanno rivelato, attraverso una bellissima foto, di essere in procinto di diventare genitori una seconda volta. Il 4 giugno il principe e Meghan hanno annunciato la nascita della loro secondogenita: Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.