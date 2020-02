Harrison Ford svela il suo "segreto per un matrimonio felice"

Harrison Ford, alla faccia di counselor e terapisti di coppia, rivela il vero segreto per un felice matrimonio: "Non parlare. Limitarsi ad annuire". Così ha scherzato il 77enne attore nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Magazine Parade.

E in effetti i numeri gli danno ragione: Harrison Ford e sua moglie, l'attrice Calista Flockhart (star di Ally McBeal), sono vicini a celebrare l'anniversario dei 10 anni di matrimonio, anche se stanno insieme da ormai quasi 18. Un caso più unico che raro fra le coppie di Hollywood (e non solo).

Le due star si sono incontrate alla cerimonia dei Golden Globes del 2002, e sono convolate a nozze otto anni dopo. Ford ha quattro figli dal precedente matrimonio, mentre Flockhart ne ha adottato uno.

La differenza d'età fra i due attori (22 anni) non è passata inosservata, ma in un'intervista con Closer Weekly Calista ha assicurato che non ha mai rappresentato un problema: "In realtà capita spesso che mi senta molto più vecchia di Harrison".

Ford ha spiegato come sia riuscito a rafforzare nel tempo il legame con la moglie: tanto per cominciare si assicura sempre di aver svolto tutte le faccende domestiche prima di prendere il volo (l'attore è un pilota con licenza da oltre 25 anni). Inoltre, quando non è costretto a Los Angeles per lavoro, cerca di trascorrere più tempo possibile con la Flochart nel loro ranch in Wyoming. Tempo di qualità, ovviamente.

Nel corso dell'intervista Harrison Ford ha parlato anche dei suoi 50 anni di carriera, nei quali ha dato vita ad alcuni dei personaggi iconici di maggior successo nella storia del cinema (basti pensare a Han Solo di Guerre stellari e a Indiana Jones, di cui ha confermato la presenza nel quinto capitolo). Il successo è arrivato solo grazie al duro lavoro, ha però precisato l'attore. "Ho impiegato 15 anni per arrivare a una qualche forma di successo degna di questo nome. Posso affermare che la perseveranza è una qualità che non mi manca."