Harrison Ford in trattative per recitare nel prossimo film di J.J. Abrams

Jenna Ortega e Glen Powell saranno i protagonisti del prossimo film di J.J. Abrams. Il regista ha scritto la sceneggiatura e la sua Bad Robot sta producendo. I dettagli della trama sono stati tenuti sotto silenzio e la data di inizio della produzione non è ancora stata rivelata.

Harrison Ford entra nel cast?

Ora Daniel Richtman ha riferito che Harrison Ford è stato contattato per partecipare al film di Abrams. Vedremo se quest'ultimo sviluppo porterà a qualcosa. Ford ha già lavorato con Abrams in Star Wars: Il risveglio della forza ed entrambi sono molto legati a Steven Spielberg.

Secondo un recente annuncio di Production Weekly, il film di Abrams si chiama Acorns e la trama ruota attorno a "una giovane coppia di sposi che lotta per sopravvivere contro un'entità soprannaturale". I rappresentanti di Abrams non hanno potuto confermare o smentire questa informazione.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in un primo piano

Abrams è il creatore di serie acclamate come Felicity, Alias e Lost. Poi si è "laureato" in cinema e ha diretto Mission: Impossible 3, Star Trek e Super 8, tra gli altri. Una volta è stato definito "il prossimo Spielberg", ma manca da dietro la macchina da presa da quando ha fatto infuriare i fan di Guerre stellari con la sua trilogia Disney.

In seguito alla co-produzione del documentario The Blue Angels, J.J. Abrams e Glen Powell tornano a lavorare insieme, per questo nuovo sci-fi. Il regista dirigerà anche l'omaggio a Ritorno al futuro con Timothée Chalamet ed Elle Fanning.

Harrison Ford interpreterà il presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross nel prossimo capitolo Marvel Captain America: Brave New World, al fianco di Anthony Mackie che interpreta il nuovo Captain America, questo segna l'ingresso ufficiale di Ford nel MCU. Recentemente Ford ha ripreso i panni di Indiana Jones per l'ultima volta nel quinto e ultimo capitolo del franchise intitolato Indiana Jones e il Quadrante del Destino.