Harrison Ford sotto indagine: caos durante un atterraggio aereo in California

Harrison Ford non avrebbe effettuato il migliore degli atterraggi di recente, mandando in tilt il traffico aereo angeleno, e ora un'indagine sarebbe partita per meglio determinare quanto accaduto nei pressi dell'Hawthorne Airport, CA.

Stando a quanto riportato da TMZ, lo scorso venerdì, l'operatore con cui l'attore era in contatto per l'atterraggio del suo velivolo all'aeroporto californiano avrebbe avvertito Ford di attendere prima di proseguire, poiché in quel momento un altro aereo era presente sulla pista.

Ma questi avrebbe continuato comunque ad attraversare, virando sulla via di rullaggio e finendo all'altro estremo della pista.

Dalla registrazione audio si può sentire come l'operatore, allarmato, abbia subito notificato Ford, che parrebbe non aver udito bene l'avvertimento, poiché il successivo scambio tra i due è stato il seguente:

Operatore: "Attraversi subito quella pista adesso! Le avevo detto di aspettare! Deve ascoltarmi".

Ford: "Mi scusi, avevo capito l'esatto opposto. Sono terribilmente mortificato".

Alla fine non vi sono stati danni, essendo l'altro aereo a una distanza abbastanza considerevole e nel mezzo di atterraggi touch-and-go - quindi già in aria al momento in cui avrebbe raggiunto la posizione di Ford - e tutto si è risolto per il meglio, o quasi.

Adesso infatti l'attore sarebbe sotto indagine della FAA, con lo scopo di realizzare ulteriori accertamenti.

Un portavoce dell'attore ha però commentato l'accaduto affermando che "Il Signor Ford ha attraversato l'unica corsia dell'aeroporto con il suo velivolo dopo aver frainteso le indicazioni radio dell'ATC. Ha subito riconosciuto l'errore e si è scusato con l'ATC. Lo scopo del volo era quello di fare pratica per poter rinnovare la propria licenza".

Nel corso degli anni, Harrison Ford ha infatti preso parte a diverse iniziative umanitarie come pilota, nelle quali ha aiutato anche nelle operazioni di soccorso.

Speriamo dunque che l'episodio venga chiarito e appurato il fraintendimento. Dopotutto, è o non è di Han Solo che stiamo parlando?