Harrison Ford: scoperta una nuova specie di serpente. I ricercatori lo chiamano come l'attore

Dei ricercatori hanno individuato una nuova specie di serpente nelle Ande, in Peru, e hanno deciso di rendere omaggio a Harrison Ford nel dare un nome all'esemplare.

Il serpente ha una lunghezza di oltre 40 centimetri ed è stato scoperto dal team di Conservation International, organizzazione di cui la star di Indiana Jones è co-presidente.

La scoperta

I ricercatori peruviani e americani hanno infatti chiamato il nuovo serpente 'Tachymenoides harrisonfordi', come chiaro omaggio all'attore. Il rettile, individuato a maggio nell'area dell'Otishi National Park, ha un colore giallo-marrone con delle chiazze nere, una pancia nera e una striscia sopra gli occhi color rame, elementi che gli rendono possibile mimetizzarsi nell'ambiente che lo circonda.

Harrison Ford, i migliori film di un'icona del cinema americano

La reazione della star

Harrison Ford ha commentato la notizia dichiarando: "Questi scienziati continuano a chiamare queste creature come me, ma sono sempre quelle che spaventano i bambini. Non capisco. Trascorro il mio tempo libero dedicandomi al punto croce. Canto ninne nanne alle mie piante di basilico, in modo che non abbiano paura della notte".

L'interprete di Indiana Jones, in passato, è infatti stato la fonte di ispirazione per il nome di una formica (Pheidole harrisonfordi) e di un ragno (Calponia harrisonfordi).

Ford ha aggiunto: "Seriamente, questa scoperta è un onore. E ricorda che c'è ancora così tanto da imparare sul nostro mondo naturale, e che gli esseri umani sono una piccola parte di una biosfera vasta in modo impossibile. Su questo pianeta, tutti i destini sono intrecciati e, attualmente, un milione di specie è sull'orlo dell'estinzione. Abbiamo un obbligo esistenziale nel riparare il nostro rapporto spezzato con la natura e proteggere le specie che sostengono la vita".