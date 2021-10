Harrison Ford perde la carta di credito a Palermo, gliela consegna Manfredi Borsellino

Il nome Harrison Ford sulla carta di credito smarrita a Palermo non era frutto di un'omonimia con il noto attore, come ha costato di persona Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992. La star hollywoodiana, in Sicilia per le riprese di Indiana Jones 5, era il legittimo proprietario della carta smarrita e ritrovata da un cittadino che l'ha consegnata agli agenti della polizia di Mondello.

Harrison Ford è sbarcato in Sicilia nella prima settimana di ottobre per girare alcune scene del suo nuovo film. tra le location di Indiana Jones 5 scelte a Siracusa ci sono state il Castello Maniace di Ortigia e il Parco Archeologico della Neapolis. Le riprese del nuovo capitolo della saga, iniziata nel 1981, hanno coinvolto anche altre cittadine dell'isola come Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta.

In questi giorni Harrison Ford è sulla spiaggia di Mondello dove, sotto lo sguardo attento della sua security, si sta rilassando in attesa di ritornare davanti alla macchina da presa. Proprio sul litorale costiero Harrison ha smarrito la carta di credito, un incidente che poteva avere conseguenze serie se a ritrovarla fosse stato qualche malintenzionato. Lo strumento di pagamento elettronico, invece, è stato trovato da un cittadino che lo ha consegnato agli agenti del commissariato diretto da Manfredi Borsellino, figlio del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia nel 1992 nella strage in via D'Amelio.

Quando gli agenti hanno letto sulla carta il nome Harrison Ford, sapendo della presenza dell'attore in zona, hanno provato a rintracciarlo contattando la produzione cinematografica. L'attore si trovava in un locale dove si era rifugiato per sfuggire ad alcuni fan che lo avevano riconosciuto per strada. Manfredi Borsellino ed altri due agenti hanno raggiunto la star hollywoodiana e gli hanno consegnato la carta di credito, il momento è stato immortalato dalla solito foto di rito, diventata virale sul web.

Indiana Jones 5 è diretto da James Mangold, oltre ad Harrison Ford nel cast ci sono Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann e Toby Jones. Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, il film dovrebbe arrivare nelle sale il 29 luglio 2022.