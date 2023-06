Harrison Ford: 'Dico addio A Indiana Jones, è ora di crescere, ma non vado in pensione'

Harrison Ford, dal 28 giugno 2023, sarà nelle sale cinematografiche con Indiana Jones e il quadrante del destino. Il film è il quinto della serie che racconta le avventure del famoso archeologo. La star, durante un'intervista alla CNN, che andrà in onda il 23 giugno, ha anticipato che non dirà addio al mondo del cinema, nonostante compirà 81 anni il prossimo 13 luglio.

Come era prevedibile, Harrison Ford si ritirerà dal ruolo di Indiana Jones dopo il prossimo film, qui la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino. Questo non significa che l'attore abbandonerà Hollywood. Durante un'intervista a Chris Wallace, infatti, ha affermato esplicitamente che continuerà a recitare perchè "Non mi trovo bene quando non lavoro. Amo lavorare. Amo sentirmi utile. È la mia passione. Voglio essere d'aiuto".

Harrison Ford negli ultimi mesi è stato protagonista di ben due progetti televisivi, la commedia Shrinking su Apple TV+ e il drama 1923, spin-off di Yellowstone, su Paramount+. Entrambi promossi con la seconda stagione una volta concluso lo sciopero degli sceneggiatori.

Harrison Ford ha spiegato che non lascerà il set, i motivi sono legati alle persone con cui lavora: "L'intensità e l'intimità della collaborazione", ha detto, spiegando come la sua ambizione si fonda, in qualche modo "con le parole scritte sulla sceneggiatura". "Non mi sento obbligato a fare nulla - ha continuato la star - mi lascio trascinare dalle cose su cui lavoro".

Harrison Ford, oltre alle produzioni televisive, è impegnato anche nel cinema, ha trascorso le ultime settimane ad Atlanta per le riprese del film Marvel Captain America: Brave New World, in cui interpreta il presidente degli Stati Uniti Thaddeus 'Thunderbolt' Ross.

Tornando a Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison ha spiegato che il fascino di interpretare Indiana Jones dopo tanti anni era quello di abbracciare la sua età e non ridicolizzarla. "Volevo che fosse incentrato sul personaggio", ha detto Ford "Volevo affrontare apertamente la questione dell'età, senza nasconderla, ma sfruttarla nella narrazione della storia".

Quando gli è stato chiesto se fosse amaro dover dire addio a Indiana Jones, Ford ha risposto: "No. È ora che io cresca". "Sei anni fa, ho pensato che forse avremmo dovuto fare un altro film" - ha continuato l'attore - "Volevo che fosse incentrato sull'età perché penso che completi la storia che abbiamo raccontato. Il film precedente si era concluso con una narrazione sospesa, non c'era quella vera chiusura che il personaggio meritava e che ho sempre sperato. Bisognava completarlo affrontando la questione dell'età. Senza fare battute a riguardo, ma rendendola una cosa reale".