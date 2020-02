Harrison Ford: la sua battuta preferita è tratta da I predatori dell'arca perduta

Harrison Ford ha svelato quale è la sua battuta preferita tratta dai film di cui è stato protagonista e si tratta di una frase presente in I predatori dell'arca perduta.

La star, nonostante abbia recitato in film cult come Guerre Stellari e Blade Runner, ha dimostrato il proprio amore per il personaggio dell'iconico archeologo durante un'intervista rilasciata a Buzzfeed. Harrison Ford, rispondendo a una domanda relativa alla sua battuta preferita, ha infatti citato I predatori dell'arca perduta. Il film, uscito nelle sale nel 1981, conteneva infatti la frase: "Non sono gli anni amore, sono i chilometri".

L'attore potrebbe forse essere in parte "influenzato" dal suo imminente ritorno sul set nel ruolo di Indy, considerando che tra qualche mese inizierà il lavoro previsto per permettere a Indiana Jones 5 di arrivare nei cinema americani il 10 luglio 2021.

Alla regia ci sarà ancora una volta Steven Spielberg e il filmmaker aveva già dichiarato in precedenza che "C'è solo un interprete per Indiana Jones ed è Harrison Ford".

L'attore aveva inoltre spiegato in un'altra occasione: "Nessuno sarà Indiana Jones. Non lo capite? Io sono Indiana Jones. Quando me ne andrò se ne andrà anche lui, è semplice!".

