Harley Quinn & The Joker: Soul Mind, Christina Ricci darà voce all'amata villain nel nuovo podcast

L'attrice Christina Ricci sarà la voce della villain di Gotham City nel nuovo podcast Harley Quinn & The Joker: Soul Mind.

Christina Ricci sarà la voce di Harley Quinn in un nuovo podcast realizzato grazie alla collaborazione tra Spotify, DC e Warner Bros.

Lo sviluppo sarà curato da Eli Horowitz, già autore e produttore di Homecoming.

Harley Quinn & The Joker: Soul Mind racconterà la storia di Harley Quinn, la villain di Gotham City con la voce di Christina Ricci, dal suo punto di vista, non da quello del Joker. Il racconto prenderà il via quando sarà ancora una psicologa, la Dottoressa Harleen Quinzel dell'Arkham Asylum, e cerca di curare il Paziente J che ha sopraffatto ogni altro dottore prima di lei.

La serie sarà il secondo progetto che debutterà come parte dell'accordo pluriennale con Warner Bros e DC dopo il loro successo globale Batman Unburied.

Negli episodi il padre di Harley ha bisogno di un'operazione che la figlia non può permettersi, così sceglie di ottenere ciò di cui ha bisogno sfruttando il legame con il Paziente J, che ha un passato da criminale.

Nel cast di doppiatori, oltre a Christina Ricci, ci saranno Billy Magnussen nel ruolo del Joker e Justin Hartley in quello di Bruce Wayne, ovvero Batman.