Harlem: il trailer della serie Amazon Prime Video con Whoopi Goldberg

È ora disponibile il trailer ufficiale della prima stagione della nuova serie Amazon Original Harlem, creata da Tracy Oliver di Girls Trip. Inoltre è stata svelata la key art ufficiale della serie, fotografata da Adrienne Raquel, e uno speciale poster d'artista commissionato al talento newyorkese Jade Purple Brown. Tutti i 10 episodi della serie comedy Amazon Original a camera singola saranno disponibili a partire da venerdì 3 dicembre in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent'anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Whoopi Goldberg torna in tv con la serie Harlem

La serie è interpretata da Meagan Good nel ruolo di Camille, Grace Byers nel ruolo di Quinn, Shoniqua Shandai nel ruolo di Angie, Jerrie Johnson nel ruolo di Tye, e Tyler Lepley nel ruolo di Ian. Altre guest star ricorrenti nella serie sono Whoopi Goldberg nei panni della Dottoressa Elise Pruitt, Jasmine Guy è Patricia, Andrea Martin è Robin, Robert Ri'chard è Shawn, Juani Feliz è Isabela, Kate Rockwell è Ana e Sullivan Jones è Jameson.

Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme a Oliver, Amy Poehler di Paper Kite e Kim Lessing saranno executive producer, insieme a Dave Becky di 3 Arts e il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams e Mimi Valdés della 'i am OTHER'. Malcolm D. Lee ha diretto i primi due episodi.