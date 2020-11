Hardy Boys: il trailer della nuova serie in arrivo su Hulu

Hardy Boys è la nuova serie Hulu e il trailer del progetto regala le prime sequenze in attesa del debutto che avverrà sugli schermi americani venerdì 4 dicembre.

Nel video si vedono i giovani protagonisti assistere a un evento traumatico e poi si mostra la decisione di trascorrere l'estate a Bridgeport. La madre dei due teenager è stata poi coinvolta in qualcosa di pericoloso legato alla città che ha delle conseguenze su tutti i personaggi, in particolare sui giovani residenti dell'area.

La prima stagione di Hardy Boys sarà composta da tredici puntate ed è prodotta da Athena Georgaklis (Cloudy with a Chance of Meatballs), Joan Lambur (Anne of Green Gables), Peter Mohan (Orphan Black), Doug Murphy (Bravest Warriors), Jason Stone (Riverdale), e Pam Westman (Corn & Peg).

La sinossi ufficiale spiega:

Dopo una tragedia in famiglia, Frank Hardy (Rohan Campbell), che ha sedici anni, e suo fratello Joe (Alexander Elliot), un dodicenne, sono obbligati a trasferirsi dalla metropoli alla città dei suoi genitori, Bridgeport, per trascorrervi l'estate. I giovani sono ospiti della zia Trudy (Bea Santos) e i tranquilli mesi estivi arrivano a uno stop quando scoprono che il loro padre, il detective Fenton Hardy (James Tupper) si sta occupando di un'indagine segreta. Rendendosi conto che il padre potrebbe essere impegnato in qualcosa di pericoloso, i giovani decidono di iniziare da soli un'indagine e improvvisamente tutte le persone che vivono in città sono tra i sospettati.