Happy Days: reunion per Ron Howard e il cast della serie a sostegno di Joe Biden

Il cast di Happy Days, compresi Ron Howard ed Henry Winkler, sarà protagonista di una reunion virtuale finalizzata a raccogliere fondi per sostenere il Partito Democratico del Wisconsin, dove fu ambientata la serie tv, e quindi il candidato alla Casa Bianca Joe Biden.

Sono trascorsi oltre trent'anni da quando il pubblico diceva addio ad Happy Days, la serie televisiva che ha permesso ad alcuni attori di rimanere nel cuore di intere generazioni e far decollare la propria carriera cinematografica, basti pensare a Ron Howard, interprete di Richie Cunnungham, divenuto un acclamato regista a livello internazionale.

A distanza di così tanti anni, Howard si riunirà a Henry Winkler (Fonzie), Don Most (Ralph Malph), Anson Williams (Potsie), Marion Ross (Marion Cunningham) e lo scrittore Lowell Ganz per un evento virtuale finalizzato a raccogliere fondi a sostegno del Partito Democratico del Wisconsin, proprio lo Stato in cui è stato ambientato Happy Days. L'appuntamento è per il 25 ottobre ed altri ospiti speciali saranno annunciati prima dell'evento: per partecipare bisognerà donare qualsiasi importo superiore ad un dollaro. Durante la riunione, il cast parteciperà ad una sessione di domande e risposte e condividerà storie riguardanti il dietro le quinte della serie tv.

"Siamo entusiasti che uno spettacolo reso famoso a Milwaukee torni a casa per contribuire a rendere Donald Trump un presidente da un solo mandato", ha detto Ben Wikler, presidente del Partito Democratico del Wisconsin. "Sappiamo che tutte le strade per la Casa Bianca passano di qui e con il cast di Happy Days che ci aiuta a raccogliere fondi per riprenderci la Casa Bianca, crediamo ancora di più di poter ottenere una vittoria il 3 novembre".

Il Partito Democratico del Wisconsin ha già organizzato diverse reunion per raccogliere fondi a sostegno del candidato presidenziale democratico Joe Biden. Solo a settembre, ad esempio, si sono riuniti i cast di Parks and Recreation, Veep e La Storia Fantastica, nella speranza di portare Biden alla Casa Bianca. Il Wisconsin è uno stato cruciale nelle elezioni presidenziali, il che lo rende un punto focale del Partito Democratico americano contro il presidente Donald Trump in corsa per la rielezione.