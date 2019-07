Hans Zimmer, dai film alle colonne sonore delle auto BMW!

Il compositore premio Oscar Hans Zimmer entra nel campo delle automobili, per comporre una colonna sonora speciale.

La BMW si è rivolta al compositore Hans Zimmer, autore di colonne sonore come quelle de Il Re Leone, Rain Man Interstellar e Inception, per un progetto molto speciale.

L'azienda automobilistica tedesca ha infatti assoldato Hans Zimmer per la composizione dei suoni delle proprie auto elettriche, idea nata dal fatto che questa tipologia di auto non emette alcun suono, tranne quello del rotolamento delle gomme. Per questo motivo i pedoni potrebbero trovarsi sorpresi, così il legislatore europeo ha deciso di intervenire obbligando i costruttori, dal primo luglio 2019, a dotarsi di un sistema denominato AVAS, acronimo di Audible Vehicle Alert System.

Quindi da questo mese, le auto elettriche sono obbligate a far rumore e quale modo migliore se non chiamare un grande compositore cinematografico per farlo al meglio?

Ecco perché Hans Zimmer si è messo a lavoro con Renzo Vitale, ingegnere acustico della casa automobilistica tedesca, creando il sound della BMW Vision M Next, la concept car ibrida plug in da 600 cavalli presentata all'evento #NextGen a Monaco di Baviera.

Un progetto diventato parte integrante del programma BMW Iconic Sounds Electric, che offrirà una gamma sonora alle auto elettriche di futura produzione.