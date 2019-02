Hanna: ecco il trailer ufficiale della serie Amazon tratta dall'omonimo film!

Hanna, l'adattamento televisivo del film distribuito nelle sale nel 2011, arriverà su Amazon Prime Video il 29 marzo e online è stato diffuso finalmente il primo trailer ufficiale. La sceneggiatura è stata firmata da David Farr, già autore del lungometraggio in cui si racconta la storia di una ragazza con straordinarie capacità che sfugge al controllo di un agente della CIA e cerca di scoprire la verità sulla propria identità.

Nel cast del progetto ci saranno Mireille Enos nel ruolo dell'agente Marissa, una donna che nasconde un segreto in grado di continuare a tormentarla. Il ritorno in scena di Hanna e di suo padre Erik minaccia di esporre il passato che ha lavorato così duramente per reprimere. Joel Kinnaman sarà invece Erik, un ex soldato mercenario che ha cresciuto per quindici anni sua figlia in una remota foresta che si trova nel nord della Polonia, isolato dal mondo che conosceva in passato e insegnando alla giovane ogni metodo che conosce per sopravvivere, con l'unico scopo di mantenerla in vita. Hanna, diventata una teenager, va però alla ricerca della libertà.

A giudicare dal trailer, alcune scene sembrano ricalcare molto ciò che siamo riusciti a vedere nel film Hanna del 2011. In quel caso il cast era completamente diverso, a partire da Cate Blanchett, Saoirse Ronan ed Eric Bana. La pellicola è costata all'incirca 30 milioni di dollari e ne ha portati nelle casse in tutto circa 65, non sfondando il mercato in quasi nessun paese. La critica, invece, ha apprezzato molto il film, sul portale RottenTomatoes Hanna conquista il 72% di recensioni positive, con un voto medio del 7 su 10.

